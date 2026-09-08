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임영웅에 팬심 폭발한 스타들…“나도 영웅시대” 인증

입력 :2026-09-08 17:10:18
수정 :2026-09-08 17:10:18
사진=차예련, 현봉식 인스타그램 캡처
사진=차예련, 현봉식 인스타그램 캡처


가수 임영웅의 콘서트 현장을 직접 찾은 스타들이 연이어 훈훈한 인증샷과 팬심을 드러내 이목을 집중시키고 있다.

배우 차예련은 지난 7일 자신의 소셜미디어(SNS)에 “나도 이제부터 영웅시대”라는 문구와 함께 임영웅과 함께 찍은 투샷과 남편 주상욱과 함께 찍은 쓰리샷 사진을 공개했다. 공개된 사진 속에는 남편과 함께 임영웅의 콘서트 현장을 방문한 차예련의 모습이 담겼다. 차예련은 임영웅의 시그니처 인사법인 ‘건행’ 포즈를 취하며 임영웅의 계정을 직접 태그하고 “최고의 무대였어요. 이제 나에게도 히어로”라고 덧붙였다.

사진=차예련 인스타그램 캡처
사진=차예련 인스타그램 캡처


사진=현봉식 인스타그램 캡처
사진=현봉식 인스타그램 캡처


배우 현봉식은 지난 7일 SNS를 통해 임영웅과 다정하게 포즈를 취한 사진을 공개하며 공연 관람 후기를 전했다. 현봉식은 “아니 진짜 4만 명 눈을 다 맞춰 주면서 노래하더라니까!?!?”라며 거듭 감탄을 금치 못했다. 사진 속 두 사람은 서로를 가리키며 밝게 미소 짓거나 손을 맞잡고 담소를 나누는 훈훈한 광경을 연출해 눈길을 끌었다.

축구선수 출신 방송인 김영광 역시 8일 SNS에 장문의 응원 글과 함께 임영웅과 함께 촬영한 인증 사진을 게재했다. 김영광은 “형이 늘 느끼는 거지만 영웅아 너는 잘될 수밖에 없는 사람이다”라며 “노래는 물론이고 무대에 임하는 진정성, 사람을 대하는 겸손한 태도, 그리고 너의 인성을 보면 왜 많은 사람들이 너를 사랑하는지 알겠더라”고 진심 어린 찬사를 보냈다.

사진=김영광 인스타그램 캡처
사진=김영광 인스타그램 캡처


이어 “성공은 실력만으로 되는 게 아닌데 너는 실력도 있고 진심도 있고 사람에 대한 예의도 있다. 그래서 지금까지도 잘됐고 앞으로는 더 잘될 수밖에 없다고 생각한다”며 “형은 네가 더 높이 올라가는 모습을 당연하게 기대하고 항상 응원한다”고 지지를 보냈다.

한편 임영웅은 데뷔 10주년을 기념해 지난 4일부터 6일까지 고양종합운동장에서 ‘2026 임영웅 콘서트-아임히어로 더 스타디움 2(IM HERO - THE STADIUM 2)’를 개최했다.

강경민 기자
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