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안유진, 앞머리 내리니 또 다른 느낌 ‘달라진 분위기’ [SNS★샷]

입력 :2026-09-09 13:45:40
수정 :2026-09-09 13:45:40
사진=안유진 인스타그램 캡처
사진=안유진 인스타그램 캡처


그룹 ‘아이브’의 멤버 안유진이 앞머리를 내린 모습을 공개하며 물오른 비주얼을 자랑했다.

안유진은 지난 8일 자신의 인스타그램에 일상을 담은 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속에서 그는 “앞머리 자르고 싶다”는 문구와 함께 앞머리가 있는 모습과 없는 모습을 나란히 공개해 확 달라진 분위기를 비교해 보여 줬다. 앞머리를 내린 안유진의 시크해진 분위기와 인형 같은 외모가 눈길을 사로잡는다.

여기에 그는 어깨 라인이 과감하게 드러나는 세련된 검은색 오프숄더 상의에 매치한 검은색 핫팬츠로 완벽한 비율을 뽐내며 청순함과 섹시한 무드를 동시에 발산해 감탄을 자아냈다.

사진=안유진 인스타그램 캡처
사진=안유진 인스타그램 캡처


사진=안유진 인스타그램 캡처
사진=안유진 인스타그램 캡처


한편, 안유진이 속한 그룹 ‘아이브’는 현재 전 세계 팬들과 만나며 두 번째 월드 투어 ‘쇼 왓 아이 엠’(SHOW WHAT I AM)을 성공적으로 이어 가고 있다. 지난 8월 북미 투어를 성공적으로 마친 이들은 9월부터 아시아 지역으로 무대를 옮겨 팬들과 만나고 있다.

강경민 기자
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