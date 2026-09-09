기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

이효리, 연기도 했었어?…21년 전 스승 이정은 “재능 있었다”

입력 :2026-09-09 14:51:02
수정 :2026-09-09 14:51:02
사진=SBS 드라마 ‘세잎클로버’ 캡처
사진=SBS 드라마 ‘세잎클로버’ 캡처


배우 이정은이 과거 가수 겸 배우 이효리에게 연기를 지도했던 일화를 깜짝 공개했다.

9일 tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 측은 “전성기ing 이정은. 빚더미에 이효리 연기 코칭?!”이라는 제목의 선공개 영상을 게재했다. 공개된 영상 속에서 이정은은 연극 무대에서 행복을 느끼던 시기에 거액의 빚더미에 올랐던 과거를 털어놓았다.

이정은은 “2003년 극단을 만들었다. 두 작품을 했는데 둘 다 실패했다”며 연이은 흥행 참패로 인해 약 5000만 원이라는 큰 빚을 지게 됐다고 고백했다. 이어 “배우 우현 씨, 신하균 씨, 지진희 씨 등에게 5000만 원을 빌렸다”며 “좋은 뜻으로 빌렸지만 돈을 갚기까지 무려 13년이 걸렸다”고 전해 뭉클함을 자아냈다.

사진=tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 캡처
사진=tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 캡처


사진=tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 캡처
사진=tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 캡처


생계를 유지하고 빚을 청산하기 위해 이정은은 온갖 아르바이트를 마다하지 않았다고 밝혔다. 그는 “그때부터 아르바이트를 많이 했다”며 “연기 강사 아르바이트도 했는데 제자가 지진희 씨와 이효리 씨였다”고 밝혀 놀라움을 안겼다.

특히 이정은은 지난 2005년 방송된 SBS 드라마 ‘세잎클로버’ 당시를 회상하며 이효리의 연기력에 대해 언급했다. 그는 “나는 사실 지금까지도 이효리 씨가 재능이 있다고 생각한다”면서 “근데 사람들은 그런 이미지를 좋아하지 않았던 것 같다”며 당시 대중이 기대했던 스타의 이미지와 거리가 멀었던 배역에 대해 언급했다.

사진=tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 캡처
사진=tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 캡처


실제로 이효리는 드라마 ‘세잎클로버’에서 화려한 가수 생활을 잠시 내려놓고 험난한 삶을 헤쳐나가는 공장 노동자 역할을 맡아 파격적인 연기 변신에 도전한 바 있다. 당시 당대 최고의 아이콘이었던 이효리의 출연으로 화제를 모았지만 드라마는 중반 이후 시청률 부진을 겪으며 아쉬운 성적표를 받았다.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
이정은이 극단 실패로 진 빚을 갚는데 걸린 기간은?
인기기사
손예진, 클로즈업 부르는 완벽 미모
‘청순 매력’ 안유진, 핫팬츠에 어깨 노출
‘레드카펫 여신’ 베니스영화제 빛낸 스타들
백진희 남편은 ‘헨리’였다…“캐나다 오가며 장거리 연애”

백진희 남편은 ‘헨리’였다…“캐나다 오가며 장거리 연애”
女아이돌 적나라한 ‘내시경 삽입’ 모습에 ‘발칵’…‘130만뷰’ 대박 났는데, 무슨 일

女아이돌 적나라한 ‘내시경 삽입’ 모습에 ‘발칵’…‘130만뷰’ 대박 났는데, 무슨 일
조권 “몸에 털 안 나서 면도 안 해”…조혜련 “여기에도 없어?” 깜짝

조권 “몸에 털 안 나서 면도 안 해”…조혜련 “여기에도 없어?” 깜짝
김창옥, ‘두 집 살림’ 중이었다…자녀들 “다신 아빠집 안 가”

김창옥, ‘두 집 살림’ 중이었다…자녀들 “다신 아빠집 안 가”
“13살 키가 178㎝”…엄태웅 딸 지온 사진 공개에 ‘깜짝’

“13살 키가 178㎝”…엄태웅 딸 지온 사진 공개에 ‘깜짝’
설악산 출입금지 구역 들어갔다가…불어난 계곡물에 8명 고립

설악산 출입금지 구역 들어갔다가…불어난 계곡물에 8명 고립
잠실 자전거도로에 우두커니…‘중요 부위만 가린 복면男’ 포착

잠실 자전거도로에 우두커니…‘중요 부위만 가린 복면男’ 포착
현대차도 “연락 달라”…‘29년·45만㎞’ 달린 포터 차주 찾았다

현대차도 “연락 달라”…‘29년·45만㎞’ 달린 포터 차주 찾았다
“자기야, 오늘 결혼해야 해”…‘이 날짜’에 혼인신고 폭주한 이유

“자기야, 오늘 결혼해야 해”…‘이 날짜’에 혼인신고 폭주한 이유
인기 클릭
Weekly Best

  1. 고영욱 돌연 “이민정 고1 때 내가…” 남편 이병헌까지 저격

    고영욱 돌연 “이민정 고1 때 내가…” 남편 이병헌까지 저격

  2. 라이머, ‘안현모 이혼’ 3년 만에 재혼 계획…“새 출발 응원”

    라이머, ‘안현모 이혼’ 3년 만에 재혼 계획…“새 출발 응원”

  3. ‘견미리 딸’ 이유비, 이훈과 집 데이트 ‘포착’…공개열애 시작

    ‘견미리 딸’ 이유비, 이훈과 집 데이트 ‘포착’…공개열애 시작

  4. “베트남 아내, 문신에 성병”…국제결혼 90일 만에 숨진 50대

    “베트남 아내, 문신에 성병”…국제결혼 90일 만에 숨진 50대

  5. 백진희 “장거리 연애 끝 내년 결혼”…예비신랑 정체 ‘깜짝’

    백진희 “장거리 연애 끝 내년 결혼”…예비신랑 정체 ‘깜짝’
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘레드카펫 여신’ 베니스영화제 빛낸 스타들

‘레드카펫 여신’ 베니스영화제 빛낸 스타들

영화배우와 모델 등 세계적인 스타들이 이탈리아 베네치아에 모여 레드카펫을 화려하게 장식했다.스타들은 7일(현지시간) 베네치아 팔라초 델
‘시선강탈’ 베니스레드카펫

‘시선강탈’ 베니스레드카펫

배우 조여정이 6일(현지 시간) 이탈리아 베네치아에서 열린 제83회 베니스국제영화제 영화 ‘가능한 사랑’ 레드카펫 행사에서 포즈를 취하