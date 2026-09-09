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‘여신 드레스’ 문가영, 훤히 드러낸 등에 문신 ‘눈길’

입력 :2026-09-09 16:59:51
수정 :2026-09-09 16:59:51
문가영 인스타그램.
문가영 인스타그램.


배우 문가영이 ‘여신 드레스’를 입고 우아한 자태를 뽐냈다.

문가영은 9일 자신의 소셜미디어(SNS)에 영어로 “여름의 끝”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 올렸다.

사진 속 문가영은 분홍색 드레스를 입고 한 주얼리 브랜드의 행사에 참가했다. 화려한 귀걸이와 목걸이를 착용한 문가영은 행사장 곳곳에서 우아한 포즈로 사진을 찍었다.

어깨를 훤히 드러낸 드레스를 입은 문가영의 뒷모습에서는 등에 새긴 나비 모양의 문신이 살짝 드러나 눈길을 끌었다.

문가영은 이전에도 여러 행사장에서 드레스를 입으며 등에 새긴 문신을 드러냈다.

문가영은 동명의 웹툰을 원작으로 내년 tvN에서 방송되는 드라마 ‘고래별’ 출연을 앞두고 있다.

온라인뉴스부
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