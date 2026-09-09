[포토] 손예진, 클로즈업 부르는 완벽 미모

1 / 4 배우 손예진이 9일 서울 종로구 JW메리어트동대문스퀘어에서 열린 넷플릭스 새 시리즈 ‘스캔들’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.9.9

연합뉴스 배우 손예진이 9일 서울 종로구 JW메리어트동대문스퀘어에서 열린 넷플릭스 새 시리즈 ‘스캔들’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.9.9

연합뉴스 배우 손예진이 9일 서울 종로구 JW메리어트동대문스퀘어에서 열린 넷플릭스 새 시리즈 ‘스캔들’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.9.9

연합뉴스 9일 서울 종로구 JW메리어트동대문스퀘어에서 열린 넷플릭스 새 시리즈 ‘스캔들’ 제작발표회에서 배우들이 포즈를 취하고 있다. 왼쪽부터 나나, 손예진, 지창욱. 2026.9.9

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배우 전도연과 배용준이 출연한 영화 ‘스캔들’이 손예진과 지창욱이 주연한 동명 시리즈로 재탄생했다.‘스캔들’은 영화 ‘스캔들-조선남녀상열지사’(2003)를 원작으로 한 넷플릭스 시리즈다. 두 작품 모두 대혁명 직전 음모와 파멸이 난무했던 프랑스 상류 사회의 모습을 담은 피에르 쇼데를로 드 라클로의 소설 ‘위험한 관계’(1782)를 조선 시대로 옮겨왔다.손예진은 9일 서울 동대문구에서 열린 넷플릭스 ‘스캔들’ 제작발표회에서 “영화와 달리 각 인물의 서사가 훨씬 많이 들어가 있다”며 “그래서 배우로 더 욕심나는 작품”이라고 말했다.이어 그는 “영화가 개봉한 게 2003년이라 모르는 분들도 많더라”며 “젊은 시청자는 새롭게 봐주시지 않을까 생각한다”고 했다.18일 공개되는 ‘스캔들’은 욕망을 가지는 것 자체가 금기시되던 조선 시대를 배경으로, 재능을 갖춘 사대부 여인 조씨부인과 조선 최고의 연애꾼 조원이 벌이는 위험한 사랑 내기에 정숙한 미망인 희연이 얽히며 벌어지는 이야기를 담는다.원작에서 이미숙이 연기한 조씨부인을 손예진이, 배용준과 전도연이 맡은 조원과 희연을 지창욱과 나나가 각각 연기한다.손예진은 “인간의 욕망이 금기시된 조선시대가 배경이라는 점에 매력을 느꼈다”며 “이젠 제가 그런 감정들을 표현할 수 있을 나이가 되지 않았을까라는 생각이 들었다”고 말했다.지창욱은 “영화가 인상 깊어서 어쩔 수 없이 선배님들의 연기가 떠오를 수밖에 없었다”며 “감독님과 많은 대화로 저만의 인물을 만들려고 했다”고 말했다.나나 역시 “부담감을 갖고 그 부담을 원동력 삼으려고 했다”며 “원작을 좋아하시는 팬분들은 원작과 다른 신선함을 충분히 즐기면서 비교하면서 보셔도 좋다”고 덧붙였다.연출은 영화 ‘해피 엔드’, ‘은교’, ‘유열의 음악앨범’ 등을 만든 정지우 감독이 맡았다.정 감독은 “2003년 한국 영화가 프랑스를 조선 후기로 옮겨온 건 위대한 발상이라고 생각한다”며 “캐릭터와 인물 관계를 새로 썼기 때문에 영화와는 매우 많은 차이를 느끼실 것”이라고 귀띔했다.‘스캔들’에선 시대의 틀에서 벗어나 자기 삶과 자아를 주체적으로 개척하는 인물들의 선택이 흥미롭게 펼쳐진다.손예진은 자신이 연기한 조씨부인을 “독립적이고 주체적이며 표정, 말, 속마음이 다 다른 인물”이라고 소개하며 “아주 미묘하고 섬세하게 디자인하지 않으면 캐릭터를 잘 살릴 수 없을 것 같았다”고 회상했다.이어 “연기를 하며 재봉틀로 옷감을 신나게 박는 캐릭터가 있다면, 조씨부인은 한 땀 한 땀 장인정신으로 디테일을 완성해야 하는 캐릭터였다”며 “감독님과 대화하며 하나하나 숙제처럼 풀어갔다”고 말했다.나나는 남편을 잃은 과부로 운명에 따른 폐쇄적인 삶을 살다 조원을 만나 능동적으로 살고 싶다는 욕망에 눈뜬 자신의 역할을 떠올리며 “소극적이고 사람들을 경계하며 살아왔던 제 유년 시절과 많이 닮았다”며 “지금은 성격이 달라졌지만 제 모습을 되새겨 보려고 노력했다”고 설명했다.이 작품은 한복, 서신, 민화, 판소리 등 한국적 요소의 아름다움이 돋보인다.판소리가 이 작품의 시작과 끝을 여닫으며, 서신, 민화는 인물의 심리를 효과적으로 보여주는 역할을 한다.정 감독은 이런 요소를 통해 시청자들이 ‘K-사극’의 매력을 봐주길 바랐다.그는 “그냥 볼 땐 크게 다르지 않은 것 같지만 완전히 다른 한복을 볼 수 있을 거라고 생각한다. 글로벌 시청자들에게 한복을 자랑할 기회가 돼서 대단히 기쁘다”며 “판소리 역시 얼마나 아름답고 흥미로운지 소개하고 싶은 마음이 있다”고 말했다.배우들 역시 우아한 의상과 헤어스타일로 연기에 큰 도움을 받았다고 입을 모았다.손예진은 “저도 모르게 조씨부인이 되는 것 같은 느낌을 받았다”며 “조씨부인의 정체성을 연둣빛의 옷에 담았는데, 인물의 욕망이 더 커지면서는 의상 색도 어두워진다”고 설명했다.온라인뉴스부