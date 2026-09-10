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‘학폭 논란’ 김가람, 르세라핌 탈퇴 후 뭐하나 했더니…배우 활동 시동

입력 :2026-09-10 10:24:37
수정 :2026-09-10 10:24:37
사진=김가람 유튜브 캡처
사진=김가람 유튜브 캡처


그룹 ‘르세라핌’ 출신 김가람이 새로운 소속사와 함께 본격적인 배우 활동의 신호탄을 쏘아 올리며 대중의 이목을 집중시키고 있다.

소속사 매니지먼트 구는 10일 김가람의 새로운 프로필 사진을 공개했다. 소속사 측은 “다채로운 매력과 무궁무진한 잠재력을 지닌 김가람 배우가 매니지먼트 구와 함께하게 되었다”며 “앞으로 더욱 다양한 모습으로 인사드릴 김가람 배우에게 많은 응원과 사랑 부탁드린다”고 기대를 당부했다.

공개된 프로필 사진 속에서 김가람은 심플한 검은색 민소매 의상을 착용하고 카메라를 차분하게 응시하고 있다.

김가람.<br>사진=매니지먼트 구
김가람.
사진=매니지먼트 구


앞서 김가람은 지난 2022년 5월 걸그룹 ‘르세라핌’의 멤버로 가요계에 데뷔했다. 그러나 데뷔 전후로 불거진 학교 폭력 논란 여파로 인해 활동을 중단했고, 데뷔 두 달 만인 같은 해 7월 소속사 쏘스뮤직과의 전속 계약이 해지되면서 팀을 최종 탈퇴한 바 있다.

이후 2024년 건국대학교 예술디자인대학 매체연기학과에 입학해 연기를 공부하기 시작했으며 지난 3월에는 개인 유튜브 채널을 개설해 연기 연습 영상을 공개하며 대중과 소통해 왔다.

그는 연기 이론과 실기 공부는 물론이고 영어와 일본어 등 외국어 습득과 꾸준한 운동을 병행하며 역량을 쌓아온 것으로 알려졌다.

한편 김가람은 지난 6월 매니지먼트 구와 전속 계약을 체결하며 배우 활동으로 새 출발을 예고한 바 있다.

강경민 기자
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