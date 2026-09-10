‘이동국 딸’ 재시, 뉴욕패션대 포기하고 서울 생활…“출국 3일 전 결정”

사진=이재시 인스타그램 캡처

사진=이수진 인스타그램 캡처

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전 축구선수 이동국의 딸이자 모델로 활동 중인 재시가 명문 뉴욕패션기술대학교(FIT) 진학을 포기하고 서울에서 독립 생활을 시작한다.이동국의 아내 이수진은 지난 9일 소셜미디어(SNS)를 통해 “재시는 뉴욕행을 출발 3일 전에 포기했다”며 장문의 글을 게재했다.공개된 내용에 따르면 이재시는 두 해 일찍 대학에 입학한 덕분에 또래들이 대학교 1학년이 되는 나이에 3학년 진학을 앞둔 상황이었다. 그는 송도 글로벌 캠퍼스 과정을 마치고 미국 본교 3학년에 진학할 예정이었던 것으로 알려졌다.이수진은 당시의 상황에 대해 “재시는 ‘여기까지 했으니까 빨리 졸업해야지’라고 했지만 나는 계속 다른 이야기를 했다”라며 “‘앞으로 2년이라는 시간을 오직 졸업장 하나를 위해 보내는 게 정말 맞을까. 그 졸업장에 들어갈 시간과 돈으로 차라리 더 많은 경험을 사보자’고 생각했다”고 말했다.이어 “요즘 세상에서 졸업장 하나보다 어떤 경험을 했고 무엇을 할 줄 알고 자기가 무엇을 원하는지 아는 것이 훨씬 큰 무기가 될 수도 있다고도 생각했다”며 “사회에 조금 먼저 나가서 일도 해보고 돈도 벌어보고 사람도 만나보고 실패도 해보고 세상이 어떻게 돌아가는지도 직접 겪어보면서 뭘 배우고 싶고 나한테 정말 필요한 공부가 뭔지가 명확해졌을 때 다시 학교로 돌아가도 늦지 않다고 생각했다”고 밝혔다.그러면서 “오히려 같은 나이의 친구들과 함께 공부하면서 사회에서 먼저 쌓은 2년의 경험까지 더해진다면 그때의 재시는 지금과 완전히 다를 거다”라고 덧붙였다.모녀 간의 긴 대화 끝에 재시는 어머니의 깊은 뜻을 받아들였고, 출국을 불과 3일 앞두고 뉴욕행 대신 서울에서 새로운 삶과 독립 생활을 시작하는 쪽으로 최종 결정을 내렸다.끝으로 이수진은 “내가 대신 해주는 사랑이 아니라 이제는 혼자 해낼 수 있도록 믿어주는 사랑을 해야 할 때가 온 것 같다”며 딸의 독립을 응원했다.한편 그는 최근 ‘스포티비 케이팝 어워즈’에 시상자로 당당히 참석해 성숙해진 비주얼과 근황을 뽐내며 대중의 시선을 사로잡은 바 있다.강경민 기자