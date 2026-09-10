한예슬, 결혼 2년 만에…“육아 첫날 비로소 보이는 것들”

한예슬 인스타그램

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[ 내안의 AI 본성 분석 : UNMASK ] "기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다." 기사 반응 MBTI 확인 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 한예슬이 공유한 웹툰으로 인한 임신설은 사실인가? 사실임 사실아님

배우 한예슬이 육아 관련 웹툰을 공유했다가 임신설에 휩싸였다. 그러나 임신은 사실이 아닌 것으로 확인됐다.한예슬은 최근 자신의 SNS에 ‘육아 첫날 비로소 보이는 것들’이라는 제목의 웹툰을 리포스트했다.해당 웹툰은 조리원에서 집으로 돌아온 뒤 까다로워진 아기를 돌보는 초보 부모의 일상을 담은 이른바 ‘육아툰’이다. 한예슬이 공유한 장면에는 소파에서 우는 아이를 바라보며 “자고 싶은데 자고 싶지 않을 수도 있겠구나”라고 생각하는 모습이 담겼다.한예슬이 2024년 10세 연하의 류성재와 결혼한 데다 최근 작품 활동 없이 SNS를 통해 간간이 근황을 전해온 만큼, 일부에서는 이번 게시물이 임신이나 2세 소식을 암시한 것 아니냐는 추측이 나왔다.그러나 한예슬 측은 복수 매체를 통해 임신설과 2세 소식은 사실이 아니라고 밝혔다. 육아 웹툰을 공유하면서 불거진 단순 해프닝인 셈이다.온라인뉴스부