기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

“선배 스타킹도 빨아”…‘승무원 출신’ 류이서·성해은, 군기 문화 폭로

입력 :2026-09-11 11:14:18
수정 :2026-09-11 11:14:18
사진=유튜브 ‘내사랑 류이서’ 캡처
사진=유튜브 ‘내사랑 류이서’ 캡처


가수 전진의 아내이자 인플루언서로 활동 중인 류이서와 ‘환승연애2’ 출신 인플루언서 성해은이 승무원 시절 겪었던 기강 문화를 폭로했다.

지난 10일 류이서의 유튜브 채널 ‘내사랑 류이서’에는 ‘모닝콜은 필수, 전직 승무원 류이서 성해은이 폭로하는 역대급 군기썰 최초공개’라는 제목의 영상이 공개됐다.

공개된 영상 속에는 과거 승무원으로 근무했던 두 사람이 과거 비행하며 겪었던 비하인드를 솔직하게 나누는 모습이 담겼다.

이날 대한항공 출신인 성해은은 과거 승무원 시절의 군기 문화에 대해 회상하며 “위계질서는 저희 때는 많이 사그라들었던 거라고 하더라. 옛날엔 선배 모닝콜도 해야 하고 진짜 스타킹도 빨아야 되고 그랬다고 하더라”고 밝혔다.

사진=유튜브 ‘내사랑 류이서’ 캡처
사진=유튜브 ‘내사랑 류이서’ 캡처


사진=유튜브 ‘내사랑 류이서’ 캡처
사진=유튜브 ‘내사랑 류이서’ 캡처


이어 아시아나항공에서 16년 동안 장기 재직했던 류이서도 “현지 체류할 때 시차가 다 다르니 시각에 맞춰 전화를 해 드려야 했다. ‘선배님 몇 기 누구입니다. 일어나셨습니까. 몇 시입니다’ 이렇게 보고했다”며 “근데 점점 시대가 변하며 매니저님들이 모닝콜 하지 말자고 하며 점점 없어졌다”고 당시의 분위기를 전했다.

이를 듣던 전진이 “모닝콜을 안 하면 어떻게 되냐”고 조심스럽게 묻자, 류이서는 “그러면 큰일 나는 거다. 정신이 어떻게”라며 아찔했던 당시의 군기 문화를 이야기하며 말끝을 흐렸다.

사진=유튜브 ‘내사랑 류이서’ 캡처
사진=유튜브 ‘내사랑 류이서’ 캡처


여기에 성해은은 호칭과 관련된 엄격했던 위계질서에 대해서도 덧붙였다. 그는 “누가 봐도 나보다 물리적으로 어려 보이는 선배여도 무조건 ‘언니’라고 해야 한다”며 “간혹 언니라고 안 하거나 호칭을 실수하는 승무원분들이 있으면 ‘너 내가 어려서 언니라고 못 하냐’고 따져 묻는 분들이 실제로 있었다”고 폭로했다.

이어 남자 승무원한테는 ‘오빠 아닌 선배님’이라고 했다며 성별에 따라 호칭 문화에도 차이가 있었다고 말했다.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
류이서와 성해은이 공개한 승무원 시절의 주요 기강 문화는?
인기기사
여신들의 베니스 레드카펫
베니스 레드카펫 스타들의 눈부신 포즈
손예진, 클로즈업 부르는 완벽 미모
“하룻밤 만에 7억”…클럽서 수천만원짜리 명품백 뿌린 20대 ‘충격 진실’

“하룻밤 만에 7억”…클럽서 수천만원짜리 명품백 뿌린 20대 ‘충격 진실’
“마음의 준비”…‘영국남자♥’ 국가비, 3개월 만에 남긴 의미심장 글

“마음의 준비”…‘영국남자♥’ 국가비, 3개월 만에 남긴 의미심장 글
“父, 50명과 외도하며 ‘네 엄마’ 소개”…유명 가수 숨겨진 가족사

“父, 50명과 외도하며 ‘네 엄마’ 소개”…유명 가수 숨겨진 가족사
한예슬, 결혼 2년 만에…“육아 첫날 비로소 보이는 것들”

한예슬, 결혼 2년 만에…“육아 첫날 비로소 보이는 것들”
송은이, ‘이율 20% 적금’ 33년째 유지하더니…누적 수익률 ‘어마어마하네’

송은이, ‘이율 20% 적금’ 33년째 유지하더니…누적 수익률 ‘어마어마하네’
(영상)“부모보다 빨랐다”…도로 뛰어든 3살 소녀, ‘몸 던져’ 구한 마트 직원 “본능”

(영상)“부모보다 빨랐다”…도로 뛰어든 3살 소녀, ‘몸 던져’ 구한 마트 직원 “본능”
“도로 달리던 러너 ‘쾅’” 치고 그대로 도주, 30대女 사망…CCTV 공개에 ‘공분’

“도로 달리던 러너 ‘쾅’” 치고 그대로 도주, 30대女 사망…CCTV 공개에 ‘공분’
김건희 “남편이 대통령 돼 모두 잃어”…변호인 “피눈물 난다”

김건희 “남편이 대통령 돼 모두 잃어”…변호인 “피눈물 난다”
“빵 봉지 속 ‘꿈틀’ 생명체” 동물병원 앞 서성인 초등생들…어른 울렸다

“빵 봉지 속 ‘꿈틀’ 생명체” 동물병원 앞 서성인 초등생들…어른 울렸다
인기 클릭
Weekly Best

  1. 백진희 남편은 ‘헨리’였다…“캐나다 오가며 장거리 연애”

    백진희 남편은 ‘헨리’였다…“캐나다 오가며 장거리 연애”

  2. 고영욱 돌연 “이민정 고1 때 내가…” 남편 이병헌까지 저격

    고영욱 돌연 “이민정 고1 때 내가…” 남편 이병헌까지 저격

  3. ‘견미리 딸’ 이유비, 이훈과 집 데이트 ‘포착’…공개열애 시작

    ‘견미리 딸’ 이유비, 이훈과 집 데이트 ‘포착’…공개열애 시작

  4. 라이머, ‘안현모 이혼’ 3년 만에 재혼 계획…“새 출발 응원”

    라이머, ‘안현모 이혼’ 3년 만에 재혼 계획…“새 출발 응원”

  5. 김창옥, ‘두 집 살림’ 중이었다…자녀들 “다신 아빠집 안 가”

    김창옥, ‘두 집 살림’ 중이었다…자녀들 “다신 아빠집 안 가”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
여신들의 베니스 레드카펫

여신들의 베니스 레드카펫

니마 베나티가 10일(현지시간) 베니스 리도에서 열린 제83회 베니스 국제 영화제 경쟁 부문 진출작 ‘Un peu avant Minui
베니스 레드카펫 스타들의 눈부신 포즈

베니스 레드카펫 스타들의 눈부신 포즈

영화배우와 모델 등 세계적인 스타들이 이탈리아 베네치아에서 열린 제83회 베니스국제영화제 레드카펫을 화려하게 장식했다.8일(현지시간)