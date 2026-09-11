기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

송혜교, 드레스 입으니 ‘공주님’ 그 자체…인형인 줄 [SNS★샷]

입력 :2026-09-11 17:11:34
수정 :2026-09-11 17:11:34
사진=송혜교 인스타그램 캡처
사진=송혜교 인스타그램 캡처


배우 송혜교가 세월을 비껴간 듯한 동안 미모와 눈부신 드레스 자태를 뽐냈다.

지난 11일 송혜교는 자신의 인스타그램에 거울 셀카 한 장과 더불어 유명 사진작가와 메이크업 스태프가 촬영한 영상과 사진 게시물을 차례로 공유하며 근황을 전했다.

공개된 사진 속에서 송혜교는 본격적인 촬영을 앞두고 메이크업을 받는 도중 대기실 거울을 활용해 자연스러운 셀카를 남기고 있다.

사진=송혜교 인스타그램 캡처
사진=송혜교 인스타그램 캡처


이어 함께 공개된 영상 속에서 송혜교는 헤어와 메이크업을 마치고 화려한 비주얼로 완성된 모습으로 포즈를 취하고 있다. 그는 은은하게 반짝이는 디테일이 돋보이는 우아한 베이지 톤의 튜브톱 드레스를 완벽하게 소화한 채 카메라 앞에 앉아 다채로운 표정과 포즈를 지어 보였다.

무엇보다 1981년생으로 올해 45세라는 나이가 믿기지 않을 만큼 맑은 피부와 방부제 미모가 감탄을 자아냈다.

사진=송혜교 인스타그램 캡처
사진=송혜교 인스타그램 캡처


한편 송혜교는 넷플릭스 새 시리즈 ‘천천히 강렬하게’의 공개를 앞두고 있다. 노희경 작가가 집필한 이 작품은 1960~80년대 한국 연예계를 배경으로 성공을 꿈꾸는 이들의 열정과 야망을 그린다.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
송혜교가 출연 예정인 넷플릭스 시리즈의 제목은?
인기기사
리사, 매혹적인 자태
여신들의 베니스 레드카펫
베니스 레드카펫 스타들의 눈부신 포즈
홍진경, 기억력 저하에 우울감 호소하더니…‘뇌 치료’ 받았다

홍진경, 기억력 저하에 우울감 호소하더니…‘뇌 치료’ 받았다
‘현빈♥’ 손예진, 대놓고 아들 자랑…“배우 안 하기 힘든 외모” 얼마나 잘생겼길래

‘현빈♥’ 손예진, 대놓고 아들 자랑…“배우 안 하기 힘든 외모” 얼마나 잘생겼길래
(영상)“부모보다 빨랐다”…도로 뛰어든 3살 소녀, ‘몸 던져’ 구한 마트 직원 “본능”

(영상)“부모보다 빨랐다”…도로 뛰어든 3살 소녀, ‘몸 던져’ 구한 마트 직원 “본능”
‘선업튀’ 2년 만에…변우석, 130억 한남더힐 현금 매입

‘선업튀’ 2년 만에…변우석, 130억 한남더힐 현금 매입
제니와 스킨십 포착된 흑인 남성 누구?…알고보니 ‘특별한 관계’

제니와 스킨십 포착된 흑인 남성 누구?…알고보니 ‘특별한 관계’
“×이나 쳐 드세요” 1인당 30만원 준다더니…지역민심 뒤집어진 울진군 상황

“×이나 쳐 드세요” 1인당 30만원 준다더니…지역민심 뒤집어진 울진군 상황
2026년 9월 11일

2026년 9월 11일
용혜인 화들짝…“정신 차려! 국민 대다수가 원치 않아!” 출근길 고성

용혜인 화들짝…“정신 차려! 국민 대다수가 원치 않아!” 출근길 고성
“룸살롱서 하루 8억씩”…지난해 법카 유흥업소 결제액 5516억

“룸살롱서 하루 8억씩”…지난해 법카 유흥업소 결제액 5516억
인기 클릭
Weekly Best

  1. 백진희 남편은 ‘헨리’였다…“캐나다 오가며 장거리 연애”

    백진희 남편은 ‘헨리’였다…“캐나다 오가며 장거리 연애”

  2. 고영욱 돌연 “이민정 고1 때 내가…” 남편 이병헌까지 저격

    고영욱 돌연 “이민정 고1 때 내가…” 남편 이병헌까지 저격

  3. ‘견미리 딸’ 이유비, 이훈과 집 데이트 ‘포착’…공개열애 시작

    ‘견미리 딸’ 이유비, 이훈과 집 데이트 ‘포착’…공개열애 시작

  4. 라이머, ‘안현모 이혼’ 3년 만에 재혼 계획…“새 출발 응원”

    라이머, ‘안현모 이혼’ 3년 만에 재혼 계획…“새 출발 응원”

  5. 김창옥, ‘두 집 살림’ 중이었다…자녀들 “다신 아빠집 안 가”

    김창옥, ‘두 집 살림’ 중이었다…자녀들 “다신 아빠집 안 가”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
여신들의 베니스 레드카펫

여신들의 베니스 레드카펫

니마 베나티가 10일(현지시간) 베니스 리도에서 열린 제83회 베니스 국제 영화제 경쟁 부문 진출작 ‘Un peu avant Minui
베니스 레드카펫 스타들의 눈부신 포즈

베니스 레드카펫 스타들의 눈부신 포즈

영화배우와 모델 등 세계적인 스타들이 이탈리아 베네치아에서 열린 제83회 베니스국제영화제 레드카펫을 화려하게 장식했다.8일(현지시간)