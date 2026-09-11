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공개 연애 2달 만에 “저희 합쳤습니다♥” 고백한 커플
입력 :2026-09-11 21:39:27
수정 :2026-09-11 21:39:27
‘솔로지옥3’ 출신 이관희와 유시은이 공개 열애 이후 본격적인 커플 일상 공유를 예고했다.
유시은은 지난 10일 자신의 유튜브 채널에 ‘오랜만에 인사드립니다’라는 제목의 영상을 업로드했다.
영상에는 최근 열애를 시작한 유시은과 이관희가 나란히 등장했다.
두 사람은 카메라 앞에서 “네 저희 둘이 합쳤습니다”라고 밝혔다.
이들은 “평소 연애 모습 그대로를 보여주겠다”며 데이트 모습을 편집해 공유했다.
영상 말미에도 “저희의 우당탕 일상을 다 보여드리도록 하겠다”며 앞으로 커플 콘텐츠가 본격화될 것을 예고했다.
앞서 두 사람은 지난 7월 “조용히 서로를 알아가는 시간을 가져왔다”며 “앞으로도 서로를 아끼고 응원하며 예쁜 사랑을 키워나갈 예정”이라고 열애를 공식 인정했다.
농구 선수 출신 이관희와 미스코리아 선 출신 인플루언서 유시은은 각각 1988년생, 1997년생으로 9살의 나이 차이가 난다.
두 사람은 넷플릭스 연애 예능 ‘솔로지옥3’ 방영 당시 서로 다른 상대와 커플이 성사됐으나, 종영 후 인연을 이어오다 지난해 12월 연인 관계로 발전했다.
온라인뉴스부
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