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“그냥 싫어” 서인영 결국 울었다…백지영과의 불화설 전말

입력 :2026-09-13 09:14:34
수정 :2026-09-13 09:14:34
가수 백지영이 서인영과의 불화설을 언급했다. 유튜브 채널 ‘백지영’ 캡처
가수 백지영이 서인영과의 불화설을 언급했다. 유튜브 채널 ‘백지영’ 캡처


가수 백지영이 서인영과의 불화설을 언급했다.

백지영은 12일 자신의 유튜브 채널에 공개된 영상에서 남편 정석원과 세계 최대 아트페어 ‘프리즈 서울’에서 서인영을 만났던 순간에 대해 이야기했다.

백지영은 “(서인영과) 유튜브 얘기를 엄청 했다”며 “내가 인영이 유튜브를 많이 본다”고 말했다.

이어 “어제 인영이랑 나랑 ‘왜 언니가 저 싫어했죠?’, ‘왜 내가 너 싫어했지?’ 했는데 둘 다 생각이 안 나더라”라며 “그래서 그 뒤에 만나서 ‘언니~’, ‘인영아~’ 하면서 잘 지내게 됐다”고 전했다.

백지영은 지난 2013년 SBS 예능프로그램 ‘강심장’에 출연해 서인영과 불화설에 대해 밝힌 바 있다.

당시 그는 “그냥 싫었다. 막상 이야기를 나눠보니 밉상은 아니었는데 마음을 바꾸기 싫었던 것 같다”고 솔직하게 털어놨다.

그러면서 “린과 가요 프로그램 대기실을 같이 썼는데 서인영이 린과 친해져서 왔다. 그런데 시끄럽게 떠들어서 뭐라고 했더니 울었다고 하더라”라며 “이후 파티에서 만났는데, ‘저 미워하지 말아라’라고 하는데 너무 창피해서 사과했다. 지금은 친하게 지내고 있다”고 했다.

가수 백지영이 서인영과의 불화설을 언급했다. 유튜브 채널 ‘백지영’ 캡처
가수 백지영이 서인영과의 불화설을 언급했다. 유튜브 채널 ‘백지영’ 캡처


백지영은 이날 서인영이 개인 유튜브 채널을 론칭하기 전 이미 섭외를 받았던 일화도 소개했다.

그는 “난 설정 있는 촬영은 진짜 못하겠다. 서인영 본인도 그런 설정이 너무 싫었다고 하더라”라며 “‘근데 너 잘하던데?’라고 했더니 ‘언니 알잖아요. 우리 또 카메라 반짝 켜지면 열심히 하는 거’ 막 이러더라”라며 웃었다.

온라인뉴스부
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