기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

‘워터밤 여신’ 권은비, 차량 접촉 사고로 팬사인회 취소…“건강 상태 확인 중”

입력 :2026-09-14 14:56:37
수정 :2026-09-14 14:56:37
가수 권은비가 27일 서울 동대문구 경희대학교 평화의 전당에서 열린 ‘2024 유니버설 슈퍼스타 어워즈(Universal Superstar Awards)’에서 레드카펫을 밟고 있다. 2024.3.27 뉴스1
가수 권은비가 27일 서울 동대문구 경희대학교 평화의 전당에서 열린 ‘2024 유니버설 슈퍼스타 어워즈(Universal Superstar Awards)’에서 레드카펫을 밟고 있다. 2024.3.27 뉴스1


가수 권은비가 차량 접촉사고를 당해 팬사인회 일정을 취소했다.

14일 연예계에 따르면 권은비 소속사 RBW는 “권은비가 지난 13일 스케줄 이동 중 탑승한 차량에 접촉 사고가 발생했다”고 밝혔다.

이어 “아티스트의 건강과 안전을 최우선으로 고려해 금일(14일) 예정돼 있던 에버라인 팬사인회는 부득이하게 취소하게 됐다”고 전했다.

권은비는 안정을 취하며 건강 상태를 확인하고 있으며, 이후 예정된 스케줄은 컨디션에 따라 일정을 조정하고 진행 여부를 결정할 예정이다.

소속사는 “갑작스러운 사고로 인해 일정이 취소된 점 너른 양해 부탁드리며 팬 여러분께 걱정과 불편을 끼쳐드린 점 죄송하다”고 말했다.

이어 “취소된 팬사인회 관련 세부 사항은 추후 별도 안내하겠다”고 덧붙였다.

권은비 인스타그램
권은비 인스타그램


‘워터밤 여신’으로 이름을 알리며 활발하게 활동하고 있는 권은비는 지난 3일 새 디지털 싱글 ‘데자부’(DEJAVU)를 발표했다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
권은비가 14일 예정된 에버라인 팬사인회를 취소한 이유는?
인기기사
‘토론토영화제’ 빛낸 스타들의 레드카펫
리사, 매혹적인 자태
여신들의 베니스 레드카펫
김태희 육아로 고생하는데…비, 화장실서 뺨 때린 이유

김태희 육아로 고생하는데…비, 화장실서 뺨 때린 이유
구혜선, 한밤중 “사고 쳤어요”…깜짝 놀랄 사진 공개했다

구혜선, 한밤중 “사고 쳤어요”…깜짝 놀랄 사진 공개했다
서인영, 지방흡입 고백… 상태 어떻길래 “ET 같다” 외모평가 나왔다

서인영, 지방흡입 고백… 상태 어떻길래 “ET 같다” 외모평가 나왔다
송혜교 “나의 사랑하는…” 일본인 남자친구 공개했다

송혜교 “나의 사랑하는…” 일본인 남자친구 공개했다
“사업 70억 투자 받아 美 진출”…‘대박 근황’ 전한 아나운서 출신 女 정체

“사업 70억 투자 받아 美 진출”…‘대박 근황’ 전한 아나운서 출신 女 정체
여성들과 욕조에서 술 즐긴 男…눈 떠보니 4400만원 없어졌다

여성들과 욕조에서 술 즐긴 男…눈 떠보니 4400만원 없어졌다
자전거 타던 12세, 버스에 밟혀 사망… 70대 운전기사에 금고형 집행유예

자전거 타던 12세, 버스에 밟혀 사망… 70대 운전기사에 금고형 집행유예
안은진 “양치하는데 물이 새” 이상해진 얼굴…촬영 멈추게 한 ‘이 병’

안은진 “양치하는데 물이 새” 이상해진 얼굴…촬영 멈추게 한 ‘이 병’
“중국 없으면 못 먹고 산다” 한국 섬인데 ‘한국인 고작 20%’…중국인 가득하다는 제주

“중국 없으면 못 먹고 산다” 한국 섬인데 ‘한국인 고작 20%’…중국인 가득하다는 제주

인기 클릭
Weekly Best

  1. 백진희 남편은 ‘헨리’였다…“캐나다 오가며 장거리 연애”

    백진희 남편은 ‘헨리’였다…“캐나다 오가며 장거리 연애”

  2. 공개 연애 2달 만에 “저희 합쳤습니다♥” 고백한 커플

    공개 연애 2달 만에 “저희 합쳤습니다♥” 고백한 커플

  3. “마음의 준비”…‘영국남자♥’ 국가비, 3개월 만에 남긴 의미심장 글

    “마음의 준비”…‘영국남자♥’ 국가비, 3개월 만에 남긴 의미심장 글

  4. ‘견미리 딸’ 이유비, 이훈과 집 데이트 ‘포착’…공개열애 시작

    ‘견미리 딸’ 이유비, 이훈과 집 데이트 ‘포착’…공개열애 시작

  5. 김창옥, ‘두 집 살림’ 중이었다…자녀들 “다신 아빠집 안 가”

    김창옥, ‘두 집 살림’ 중이었다…자녀들 “다신 아빠집 안 가”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘토론토영화제’ 빛낸 스타들의 레드카펫

‘토론토영화제’ 빛낸 스타들의 레드카펫

영화배우를 비롯한 세계적인 스타들이 캐나다 토론토에 모였다.13일(현지시간) 토론토에서 열린 제51회 토론토국제영화제(TIFF) 프리미
여신들의 베니스 레드카펫

여신들의 베니스 레드카펫

니마 베나티가 10일(현지시간) 베니스 리도에서 열린 제83회 베니스 국제 영화제 경쟁 부문 진출작 ‘Un peu avant Minui