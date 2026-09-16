효민 ‘금융맨 남편’ 비주얼 어떻길래…“한 번 다시 쳐다봐” 고소영 극찬

티아라 효민과 10살 연상 남편. 자료 : 효민 인스타그램

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

[ 내안의 AI 본성 분석 : UNMASK ] "기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다." 기사 반응 MBTI 확인 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 효민과 남편이 만난 계기는 무엇인가? 지인의 생일 친구 소개

배우 고소영이 그룹 티아라 출신 효민의 10살 연상 남편의 외모를 극찬해 눈길을 끌고 있다.15일 유튜브 채널 ‘고소영’에는 ‘고소영도 배워간다는 티아라 효민 기적의 사진 보정법 싹 다 공개(돌려깎기, 팔자주름)’이라는 제목의 영상이 공개됐다.영상에서 고소영은 서울 한남동에서 효민과 만나 이야기를 나눴다.고소영은 효민에게 “한남동 새댁이다”라며 반겼고, 효민은 “결혼한 지 1년 반 됐다”고 말했다.효민은 이날 만남에서 남편과의 첫 만남에 대해 이야기했다.효민은 “지인의 생일이었는데 남편이 늦게 왔다. ‘늦어서 죄송합니다’라고 하는데 목소리부터 내 취향이었다”고 돌이켰다.이어 “얼핏 봤는데 ‘괜찮은데’라는 느낌이 났다”고 말했고, 고소영은 “한 번 다시 쳐다볼 비주얼이긴 하다”며 맞장구쳤다.이어 효민은 남편에 대해 “나보다 네다섯 살 많을 줄 알았는데 열 살 연상이었다”고 밝혔고, 고소영은 “되게 관리를 잘하셨다”며 감탄했다.한편 효민은 지난해 4월 금융업계에 종사하는 10살 연상의 비연예인과 결혼했다.온라인뉴스부