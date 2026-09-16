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효민 ‘금융맨 남편’ 비주얼 어떻길래…“한 번 다시 쳐다봐” 고소영 극찬
입력 :2026-09-16 08:13:04
수정 :2026-09-16 08:13:04
배우 고소영이 그룹 티아라 출신 효민의 10살 연상 남편의 외모를 극찬해 눈길을 끌고 있다.
15일 유튜브 채널 ‘고소영’에는 ‘고소영도 배워간다는 티아라 효민 기적의 사진 보정법 싹 다 공개(돌려깎기, 팔자주름)’이라는 제목의 영상이 공개됐다.
영상에서 고소영은 서울 한남동에서 효민과 만나 이야기를 나눴다.
고소영은 효민에게 “한남동 새댁이다”라며 반겼고, 효민은 “결혼한 지 1년 반 됐다”고 말했다.
효민은 이날 만남에서 남편과의 첫 만남에 대해 이야기했다.
효민은 “지인의 생일이었는데 남편이 늦게 왔다. ‘늦어서 죄송합니다’라고 하는데 목소리부터 내 취향이었다”고 돌이켰다.
이어 “얼핏 봤는데 ‘괜찮은데’라는 느낌이 났다”고 말했고, 고소영은 “한 번 다시 쳐다볼 비주얼이긴 하다”며 맞장구쳤다.
이어 효민은 남편에 대해 “나보다 네다섯 살 많을 줄 알았는데 열 살 연상이었다”고 밝혔고, 고소영은 “되게 관리를 잘하셨다”며 감탄했다.
한편 효민은 지난해 4월 금융업계에 종사하는 10살 연상의 비연예인과 결혼했다.
온라인뉴스부
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