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온주완♥방민아, 뮤지컬 데이트 ‘신혼 일상’ 포착 [SNS★샷]

입력 :2026-09-16 14:33:31
수정 :2026-09-16 14:33:31
사진=방민아 인스타그램 캡처
사진=방민아 인스타그램 캡처


그룹 ‘걸스데이’ 출신 배우 방민아가 남편 온주완과 함께 뮤지컬 데이트에 나선 근황을 전했다.

지난 16일 방민아는 자신의 인스타그램을 통해 “예쁘고 멋있고 재밌고 못하는 걸 못하는 박진주”라는 애정 어린 칭찬과 함께 동료 배우 박진주를 응원하기 위해 뮤지컬 관람에 나선 사진을 공개했다.

공개된 사진 속에는 박진주가 출연 중인 뮤지컬 ‘겨울왕국’ 공연장을 찾은 방민아와 온주완 부부의 모습이 담겼다. 두 사람은 공연 관람을 마친 후 박진주와 나란히 서서 다정한 포즈를 취하며 돈독한 친분을 과시했다.

온주완 역시 아내 방민아의 게시물을 리그램하며 “겨울왕국 재미있네. 너무 잘하네 진주”라는 관람 후기를 전했다.

사진=방민아 인스타그램 캡처
사진=방민아 인스타그램 캡처


한편, 온주완과 방민아는 지난 2016년 방영된 SBS 드라마 ‘미녀 공심이’에 함께 출연하며 인연을 맺었다. 이를 계기로 연인으로 발전한 두 사람은 지난해 11월 결혼식을 올리고 부부가 됐다.

강경민 기자
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