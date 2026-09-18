배우 황석정 “온몸 불타는 듯한 고통, 앉지도 눕지도 못 한다”…안타까운 근황

배우 황석정이 최근 잠을 자거나 눕고 앉는 것조차 힘들 만큼 극심한 통증을 겪었다며 자신의 상태를 털어놨다. 유튜브 채널 ‘김성경의 절에 간 성경’

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배우 황석정이 통증 증후군으로 힘든 시간을 보냈다고 고백했다.17일 유튜브 채널 ‘절에 간 성경’에는 ‘신병 걸린 줄 알았잖아. 희귀 통증으로 생사 넘나들었던 황석정의 눈물겨운 인생 고백 (feat. 파주 약천사)’이라는 제목의 영상이 공개됐다.이날 김성경은 황석정과 함께 절을 찾아 기도하는 시간을 가졌다. 황석정은 기도를 한 후 김성경에게 “삶이 고달프다 보니 자꾸 여유가 없어졌다. 심장이 떨리고 강박증이 있다. 공황증까지 왔는데 사람들은 내가 아픈지 모른다. 이번에 거의 죽을 정도로 아팠다”며 안타까운 근황을 전했다.이어 통증 증후군을 고백하며 “이유도 모르게 오는 고통을 겪었다. 잠도 못 자고 누워 있지도 못하고 앉아 있지도 못한다. 온몸이 불타는 것 같아서 고통이 심했다”고 말했다.황석정은 “그런데 고통의 원인이 나한테 있다고 생각하니 주위가 조용해지더라. 그 후부터 아주 조금씩 나아졌고, 지금은 안 아프다. 물론 약은 먹고 있지만 작은 거에 기뻐할 수 있는 사람으로 바뀐 것 같다”고 덧붙였다.온라인뉴스부