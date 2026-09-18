카리나, 브라톱에 패딩…과감한데 따뜻 ‘반전 패션’ [SNS★샷]

“시력 저하에 머리 빠지고 있다”…배우 황정음, 안타까운 건강 상태

배우 황정음이 출산과 이혼 등으로 안 좋아진 건강을 고백했다. 16일 유튜브 황정음 채널에는 ‘72세 아빠와 데이트한 날’이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서 황정음은 왼쪽은 녹내장, 오른쪽 눈은 부상을 입은 아버지의 수술 후 경과 확인을 위해 병원으로 향했다. 올해로 72세가 된 황정음의 아버지는 “손자와 수영하다가 오른쪽 눈을 다쳤다”고 밝혔다. 이에 황정음은 “왼쪽은 녹내장인데 오른쪽은 다치셨다”고 안타까워했고, 수술 후 경과를 함께 보면서 자신도 눈이 안 좋은 만큼 검진을 받고자 병원에 동행한다고 설명했다. 황정음은 “…