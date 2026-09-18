기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

카리나, 브라톱에 패딩…과감한데 따뜻 ‘반전 패션’ [SNS★샷]

입력 :2026-09-18 15:51:56
수정 :2026-09-18 15:51:56
사진=카리나 인스타그램 캡처
사진=카리나 인스타그램 캡처


그룹 ‘에스파’ 멤버 카리나가 과감하면서도 포근한 ‘반전 패션’을 선보였다.

지난 18일 카리나는 자신의 인스타그램에 “가을냄새”라는 문구와 함께 여러 장의 근황 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 카리나는 브라톱과 미니스커트 조합에 패딩을 걸친 캐주얼한 모습으로 다양한 포즈를 취하고 있다. 여름과 겨울의 계절 경계를 넘나드는 패션 아이템으로 완성한 개성 있는 스타일링이 시선을 사로잡았다.

카리나는 군살 하나 없이 잘록한 허리 라인과 늘씬한 각선미를 자랑해 감탄을 자아냈다. 슬림한 체형 속에서도 빛나는 글래머러스한 실루엣이 어우러져 남다른 패션 소화력을 입증했다.

사진=카리나 인스타그램 캡처
사진=카리나 인스타그램 캡처


사진=카리나 인스타그램 캡처
사진=카리나 인스타그램 캡처


한편 카리나가 속한 ‘에스파’는 최근 북미, 남미, 유럽 등 전 세계 총 25개 지역을 순회하는 대규모 네 번째 월드 투어를 펼치며 글로벌 대세 행보를 이어가고 있다.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
카리나가 인스타그램에 게재한 게시물의 주요 주제는?
인기기사
수지, 꽃보다 화사한 꽃받침 포즈
‘방부제 미모’ 김혜수, 일상 속 독보적 우아함
웬디 ‘깜찍 발랄 토끼 인사’
이서진, 실물 “제일 예쁘다” 극찬한 여배우…3년 전에도 “예쁘네”

이서진, 실물 “제일 예쁘다” 극찬한 여배우…3년 전에도 “예쁘네”
‘박위 아내’ 송지은 눈물 영상에 쏟아진 악플…결국 댓글창 닫았다

‘박위 아내’ 송지은 눈물 영상에 쏟아진 악플…결국 댓글창 닫았다
“손주보러” 올라온다는 시부모에 “호텔서 주무시라”는 며느리…서운한가요?

“손주보러” 올라온다는 시부모에 “호텔서 주무시라”는 며느리…서운한가요?
콘돔 안 끼더니 “성인 60명 중 1명 HIV 감염” 발칵…비상사태 선포한 섬나라

콘돔 안 끼더니 “성인 60명 중 1명 HIV 감염” 발칵…비상사태 선포한 섬나라
“韓드라마 보고 탈북…인신매매범에 1년반 성폭행 당했다” 충격 증언

“韓드라마 보고 탈북…인신매매범에 1년반 성폭행 당했다” 충격 증언
배우 황석정 “온몸 불타는 듯한 고통, 앉지도 눕지도 못 한다”…안타까운 근황

배우 황석정 “온몸 불타는 듯한 고통, 앉지도 눕지도 못 한다”…안타까운 근황
“스트레스 상당했다”더니 머리카락 ‘우수수’…김흥국, 당당히 ‘탈모’ 공개했다

“스트레스 상당했다”더니 머리카락 ‘우수수’…김흥국, 당당히 ‘탈모’ 공개했다
제주 실종여성 가족에 전화·문자 29차례 ‘스토킹범’ 정체…14살 A군이었다

제주 실종여성 가족에 전화·문자 29차례 ‘스토킹범’ 정체…14살 A군이었다
“남자들, 콘돔 비싸서 안 산다” 피임은 여자 몫…충격적인 북한 ‘性문화’ 수준

“남자들, 콘돔 비싸서 안 산다” 피임은 여자 몫…충격적인 북한 ‘性문화’ 수준
인기 클릭
Weekly Best

  1. 송혜교 “나의 사랑하는…” 일본인 남자친구 공개했다

    송혜교 “나의 사랑하는…” 일본인 남자친구 공개했다

  2. “아내가 안 돌아와”…김구라, 재혼 7년 차에 ‘두 집 살림’

    “아내가 안 돌아와”…김구라, 재혼 7년 차에 ‘두 집 살림’

  3. 김신영, 충격적인 가정사 고백 “초6 때부터…”

    김신영, 충격적인 가정사 고백 “초6 때부터…”

  4. 소유진 “너무 아저씨랑 사니까”… ‘15살 연상’ 남편 백종원 언급

    소유진 “너무 아저씨랑 사니까”… ‘15살 연상’ 남편 백종원 언급

  5. 구혜선, 한밤중 “사고 쳤어요”…깜짝 놀랄 사진 공개했다

    구혜선, 한밤중 “사고 쳤어요”…깜짝 놀랄 사진 공개했다
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
스타들의 화려한 레드카펫 ‘시선 강탈’

스타들의 화려한 레드카펫 ‘시선 강탈’

넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘괴물: 리지 보든 이야기’(Monster: The Lizzie Borden Story)의 시사회가 16일(현
‘에미상’ 여신들의 드레스 열전

‘에미상’ 여신들의 드레스 열전

한국계 미국인 이성진 감독이 연출한 넷플릭스 시리즈 ‘성난 사람들’(BEEF) 시즌2가 미 방송계 최고 권위 상인 에미상에서 3관왕에