청하 측 “현재 응급실서 치료 중”…대학축제 무대 취소

사진=경기대학교 관광문화대학 SNS 캡처

사진=모어비전 SNS 캡처

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가수 청하가 갑작스러운 건강 악화로 대학 축제 무대에 불참하게 돼 안타까움을 자아내고 있다.청하의 소속사 모어비전은 18일 공식 계정을 통해 “금일 새벽 소속 아티스트 청하가 건강상의 문제로 응급실에 이송됐으며, 현재 응급실에서 치료를 받고 있는 상황”이라고 밝혔다.이어 “금일(18일) 예정이었던 경기대학교 서울캠퍼스 귀룡제 ‘Deja Vu’ 무대에 출연하지 못하게 되었음을 알려드린다”고 최종적으로 무대에 오르지 못하게 됐다고 알렸다.소속사 측은 “아티스트의 무대를 기대해 주신 경기대학교 관계자분들과 학생 여러분께 갑작스러운 소식으로 심려와 불편을 드려 진심으로 사과의 말씀을 드린다”며 고개를 숙였다.또한 “당사는 아티스트가 조속히 건강을 회복할 수 있도록 최선을 다할 것”이라며 “비록 무대로 함께하지는 못하나 경기대학교 귀룡제가 안전하고 즐겁게 마무리되기를 진심으로 응원하겠다”고 덧붙였다.경기대학교 제8대 관광문화대학 CO:RE 학생회 역시 이날 공식 채널을 통해 청하의 공연 불참 소식을 신속하게 알렸다.학생회 측은 축제를 찾을 학생들을 위해 즉각 대행사와 협력해 대체 아티스트 섭외를 진행 중이며, 이날 오후 2시 이전까지 구체적인 섭외 결과 및 변경된 공연 일정을 공지하겠다는 입장을 전했고, 이후 가수 헤이즈와 경서예지의 출연을 알리는 게시물이 올라왔다.한편 청하는 오는 21일부로 지난 3년간 함께해 온 소속사 모어비전과 전속계약을 마무리한다. 새로운 소속사는 아직 알려지지 않았다.강경민 기자