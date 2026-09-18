“그동안 사랑해주신 분들께…” 송지효 ‘충격 근황’ 전해졌다

유튜브 채널 ‘송지효 JIHYO SSONG’ 캡처

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[ 내안의 AI 본성 분석 : UNMASK ] "기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다." 기사 반응 MBTI 확인 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 송지효가 유튜브 채널 운영에 대해 발표한 내용은? 잠시 중단 완전 종료

배우 송지효가 유튜브 채널 운영을 잠시 중단한다고 밝혔다.지난 17일 유튜브 채널 ‘송지효 JIHYO SSONG’에는 ‘To. 그동안 지효쏭을 사랑해 주신 분들께’라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 송지효는 “쏭마카세와 지효쏭을 잠깐 휴업하도록 하겠다”며 “더 단단해진 지효쏭으로 여러분에게 짠 나타날 때까지 기다려 달라”라고 밝혔다.제작진이 아쉬워하자 송지효는 “마지막이 아닌데 울지 말자. 마지막 아니다”라며 “좀 더 완벽하게 하기 위해 잠깐 쉬는 시간 가지는 거다. 나는 마지막이라 생각 안 한다”고 위로했다.이어 “아쉽지는 않나”라는 제작진의 물음에 송지효는 “아쉬운 게 없다면 거짓말이다”라고 고백했다.그러면서 “생각이 많아진 게 마음만 앞선다고 되는 게 아니라는 교훈을 얻었다. 말만 앞서는 게 아니라 실천할 수 있는 약속을 할 수 있는 지효쏭이 돼서 돌아오겠다”고 전했다.온라인뉴스부