기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

이기찬, 창고형 약국서 ‘감기’ 부르는 근황 [포착]

입력 :2026-09-22 06:50:38
수정 :2026-09-22 06:50:38
가수 이기찬. 엑스 캡처
가수 이기찬. 엑스 캡처


가수 이기찬이 자신의 대표곡 ‘감기’를 들고 실제 약국을 찾아가는 이색 버스킹에 나섰다.

이기찬은 최근 자신의 인스타그램에 “약국 버스킹 프로젝트. 도움 주신 약국들 감사합니다. 또 이게 맞나요?”라는 글과 함께 사진과 영상을 공개했다.

이어 “독감 접종이 시작됐습니다. ‘감기’ 들어 주세요”라고 재치 있게 덧붙였다.

공개된 영상에는 이기찬이 의약품이 진열된 창고형 약국에서 마이크를 잡고 ‘감기’를 열창하는 모습이 담겼다.

단발성 행사도 아니었다. 이기찬은 ‘약방 전문 가수 이기찬’이라는 문구가 담긴 약국 버스킹 일정을 공개했다. 하남을 시작으로 성남과 광교, 서울 종로·구로 등의 약국과 상업시설을 차례로 방문하는 일정이다.

이번 프로젝트는 이기찬의 ‘감기 2026’ 발매를 기념한 이색 홍보 활동이다. 자신의 히트곡 제목과 약국을 연결하고 독감 예방접종 시기까지 활용한 재치 있는 행보가 눈길을 끌었다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
이기찬이 약국 버스킹을 진행하는 목적은?
인기기사
조여정, ‘화사한 미소’
트와이스 사나, 공항서 뽐낸 눈부신 미모
수지, 꽃보다 화사한 꽃받침 포즈
‘400억 대박’ 소문에…구창모 “침대 밑에 8억 깔고 잔다, 은행 못 믿어” 깜짝

‘400억 대박’ 소문에…구창모 “침대 밑에 8억 깔고 잔다, 은행 못 믿어” 깜짝
“심수봉 말 다 들었다”…17세 김다현, 충격에 ‘펑펑’ 울어

“심수봉 말 다 들었다”…17세 김다현, 충격에 ‘펑펑’ 울어
이영자 면전에 대고 “밥맛 떨어져”… 충격 봉변 무슨 일?

이영자 면전에 대고 “밥맛 떨어져”… 충격 봉변 무슨 일?
가수 청하, 건강 악화로 응급실 이송… 하루만에 놀라운 근황

가수 청하, 건강 악화로 응급실 이송… 하루만에 놀라운 근황
심수봉, 54세 어린 김다현 ‘공개 망신’ 논란에 결국 사과

심수봉, 54세 어린 김다현 ‘공개 망신’ 논란에 결국 사과
“31세 두 아이 엄마가 미인대회 우승” 얼마나 예쁘길래…수영복 몸매 ‘당당’했던 이유

“31세 두 아이 엄마가 미인대회 우승” 얼마나 예쁘길래…수영복 몸매 ‘당당’했던 이유
“KBS 공채 개그맨, 대리기사 폭행해 체포”…김대범 “한국 아니다” 직접 해명

“KBS 공채 개그맨, 대리기사 폭행해 체포”…김대범 “한국 아니다” 직접 해명
심수봉, 54세 어린 김다현에 “저 여자”…‘공개 망신’ 논란

심수봉, 54세 어린 김다현에 “저 여자”…‘공개 망신’ 논란
“두 잔 마시고 다음 날 눈멀어” 충격…‘이 술’ 마시고 48명 사망, 왜

“두 잔 마시고 다음 날 눈멀어” 충격…‘이 술’ 마시고 48명 사망, 왜
인기 클릭
Weekly Best

  1. “아내가 안 돌아와”…김구라, 재혼 7년 차에 ‘두 집 살림’

    “아내가 안 돌아와”…김구라, 재혼 7년 차에 ‘두 집 살림’

  2. 지창욱, 비공개 계정에 ‘명품·차’ 자랑했다가 ‘낭패’

    지창욱, 비공개 계정에 ‘명품·차’ 자랑했다가 ‘낭패’

  3. “눈빛 완전 스윗” 태양, ♥민효린 손 꼭잡고 ‘착붙’ 데이트 포착

    “눈빛 완전 스윗” 태양, ♥민효린 손 꼭잡고 ‘착붙’ 데이트 포착

  4. ‘400억 대박’ 소문에…구창모 “침대 밑에 8억 깔고 잔다, 은행 못 믿어” 깜짝

    ‘400억 대박’ 소문에…구창모 “침대 밑에 8억 깔고 잔다, 은행 못 믿어” 깜짝

  5. 양희은, 시한부 이겨냈는데…최근 또 ‘암 수술’ 받았다

    양희은, 시한부 이겨냈는데…최근 또 ‘암 수술’ 받았다
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
스타들의 화려한 레드카펫 ‘시선 강탈’

스타들의 화려한 레드카펫 ‘시선 강탈’

넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘괴물: 리지 보든 이야기’(Monster: The Lizzie Borden Story)의 시사회가 16일(현
‘에미상’ 여신들의 드레스 열전

‘에미상’ 여신들의 드레스 열전

한국계 미국인 이성진 감독이 연출한 넷플릭스 시리즈 ‘성난 사람들’(BEEF) 시즌2가 미 방송계 최고 권위 상인 에미상에서 3관왕에