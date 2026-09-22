기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

김해준, ‘성형 의혹’ 나온 모델 시절 충격 비주얼…“치아교정한 것”

입력 :2026-09-22 13:55:15
수정 :2026-09-22 13:55:15
사진=유튜브 ‘짠한형 신동엽’ 캡처
사진=유튜브 ‘짠한형 신동엽’ 캡처


코미디언 김해준의 과거 쇼핑몰 피팅 모델 시절 사진이 공개돼 대중의 이목을 집중시켰다.

지난 21일 공개된 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’에는 강유미, 김용명, 김해준, 나보람이 게스트로 출연했다.

이날 방송에서 정호철은 김해준을 향해 “개그를 준비할 때 아르바이트를 많이 한 걸로 안다. 몰랐던 사실인데 피팅 모델도 했더라”고 언급했다. 이에 신동엽 역시 “나도 그 사진을 봤는데 얼굴이 지금과는 사뭇 다르더라”라며 놀라움을 드러냈다.

사진=유튜브 ‘짠한형 신동엽’ 캡처
사진=유튜브 ‘짠한형 신동엽’ 캡처


사진=유튜브 ‘짠한형 신동엽’ 캡처
사진=유튜브 ‘짠한형 신동엽’ 캡처


실제로 방송을 통해 공개된 과거 사진 속 김해준은 날렵한 턱선과 훈훈한 비주얼로 지금과는 다른 반전 매력을 발산했다. 이에 대해 김해준은 “수염이 많이 나는 편이다. 그때는 키 큰 사람이 아니라 숏폼 스타일의 쇼핑몰이 뜨던 시기였다”라며 “당시 운동을 열심히 해서 얄상하면서도 잔근육이 있었다. 사진을 본 지인이 ‘와서 한번 찍어볼래?’라고 제안해 ‘마이노’라는 예명으로 활동했다”고 당시를 회상했다.

이어 본명이 김민호라고 밝힌 그는 “KBS ‘코미디빅리그’에 들어가면서 이름을 바꿨다. 일산 작명소에서 30만 원을 주고 지은 이름인데, 바꾸고 나서 잘 됐다”며 비하인드를 밝혔다.

사진=유튜브 ‘짠한형 신동엽’ 캡처
사진=유튜브 ‘짠한형 신동엽’ 캡처


정호철이 “마이노 시절 사진을 보면 성형 의혹이 제기되기도 한다”고 짓궂게 묻자 김해준은 “치아 교정을 한 것이 전부다. 확실히 치아 교정의 효과가 크긴 하다”며 “다른 곳은 손을 대도 의미가 없을 만큼 제 얼굴을 객관화하고 있다”고 해명했다.

한편 김해준은 6년의 지망생 생활을 거쳐 2018년 tvN 코미디빅리그로 데뷔했다. 이후 유튜브 채널 ‘피식대학’에서 카페 사장 ‘최준’ 캐릭터로 인기를 얻으며 대중적인 인지도를 넓혔다.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
김해준이 본명에서 개명한 이유는 무엇인가?
인기기사
조여정, ‘화사한 미소’
트와이스 사나, 공항서 뽐낸 눈부신 미모
수지, 꽃보다 화사한 꽃받침 포즈
“심수봉 말 다 들었다”…17세 김다현, 충격에 ‘펑펑’ 울어

“심수봉 말 다 들었다”…17세 김다현, 충격에 ‘펑펑’ 울어
심수봉, 54세 어린 김다현 ‘공개 망신’ 논란에 결국 사과

심수봉, 54세 어린 김다현 ‘공개 망신’ 논란에 결국 사과
“KBS 공채 개그맨, 대리기사 폭행해 체포”…김대범 “한국 아니다” 직접 해명

“KBS 공채 개그맨, 대리기사 폭행해 체포”…김대범 “한국 아니다” 직접 해명
“두 잔 마시고 다음 날 눈멀어” 충격…‘이 술’ 마시고 48명 사망, 왜

“두 잔 마시고 다음 날 눈멀어” 충격…‘이 술’ 마시고 48명 사망, 왜
여성 상관에 “적당히 해라, 미친 ×아” 욕설한 20대 병사…선고유예

여성 상관에 “적당히 해라, 미친 ×아” 욕설한 20대 병사…선고유예
‘안희정 성폭력 피해’ 김지은, 충남도에 민원 신청한 까닭은

‘안희정 성폭력 피해’ 김지은, 충남도에 민원 신청한 까닭은
주차장서 만취 상태로 체포된 男…‘2200억’ 복권 당첨자였다

주차장서 만취 상태로 체포된 男…‘2200억’ 복권 당첨자였다
36살 박신혜, 둘째 딸 출산… ‘혼전임신→♥최태준과 결혼’ 4년만 또 경사

36살 박신혜, 둘째 딸 출산… ‘혼전임신→♥최태준과 결혼’ 4년만 또 경사
이영자 면전서 “밥맛, 건방져” 돌직구 날린 80대女…논란에 결국

이영자 면전서 “밥맛, 건방져” 돌직구 날린 80대女…논란에 결국
인기 클릭
Weekly Best

  1. “아내가 안 돌아와”…김구라, 재혼 7년 차에 ‘두 집 살림’

    “아내가 안 돌아와”…김구라, 재혼 7년 차에 ‘두 집 살림’

  2. 지창욱, 비공개 계정에 ‘명품·차’ 자랑했다가 ‘낭패’

    지창욱, 비공개 계정에 ‘명품·차’ 자랑했다가 ‘낭패’

  3. ‘400억 대박’ 소문에…구창모 “침대 밑에 8억 깔고 잔다, 은행 못 믿어” 깜짝

    ‘400억 대박’ 소문에…구창모 “침대 밑에 8억 깔고 잔다, 은행 못 믿어” 깜짝

  4. “눈빛 완전 스윗” 태양, ♥민효린 손 꼭잡고 ‘착붙’ 데이트 포착

    “눈빛 완전 스윗” 태양, ♥민효린 손 꼭잡고 ‘착붙’ 데이트 포착

  5. 양희은, 시한부 이겨냈는데…최근 또 ‘암 수술’ 받았다

    양희은, 시한부 이겨냈는데…최근 또 ‘암 수술’ 받았다
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
스타들의 화려한 레드카펫 ‘시선 강탈’

스타들의 화려한 레드카펫 ‘시선 강탈’

넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘괴물: 리지 보든 이야기’(Monster: The Lizzie Borden Story)의 시사회가 16일(현
‘에미상’ 여신들의 드레스 열전

‘에미상’ 여신들의 드레스 열전

한국계 미국인 이성진 감독이 연출한 넷플릭스 시리즈 ‘성난 사람들’(BEEF) 시즌2가 미 방송계 최고 권위 상인 에미상에서 3관왕에