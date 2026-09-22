스타요즘 [포토] 장원영, 사랑스러운 볼 하트 입력 :2026-09-22 17:10:26 수정 :2026-09-22 17:10:26 1/ 12 아이브 장원영이 해외 일정을 위해 22일 김포국제공항을 통해 일본으로 출국하고 있다. 2026.9.22.뉴스1 아이브 안유진이 해외 일정을 위해 22일 김포국제공항을 통해 일본으로 출국하기 전 인사를 하고 있다. 2026.9.22.뉴스1 아이브 가을이 해외 일정을 위해 22일 김포국제공항을 통해 일본으로 출국하고 있다. 2026.9.22.뉴스1 아이브 리즈가 해외 일정을 위해 22일 김포국제공항을 통해 일본으로 출국하기 전 인사를 하고 있다. 2026.9.22.뉴스1 아이브 가을(왼쪽부터)과 장원영, 안유진, 리즈가 해외 일정을 위해 22일 김포국제공항을 통해 일본으로 출국하기 전 인사를 하고 있다. 2026.9.22.뉴스1 아이브 장원영과 안유진(오른쪽)이 해외 일정을 위해 22일 김포국제공항을 통해 일본으로 출국하기 전 인사를 하고 있다. 2026.9.22.뉴스1 아이브 장원영이 해외 일정을 위해 22일 김포국제공항을 통해 일본으로 출국하고 있다. 2026.9.22.뉴스1 아이브 안유진이 해외 일정을 위해 22일 김포국제공항을 통해 일본으로 출국하기 전 인사를 하고 있다. 2026.9.22.뉴스1 아이브 가을이 해외 일정을 위해 22일 김포국제공항을 통해 일본으로 출국하고 있다. 2026.9.22.뉴스1 아이브 리즈가 해외 일정을 위해 22일 김포국제공항을 통해 일본으로 출국하기 전 인사를 하고 있다. 2026.9.22.뉴스1 아이브 장원영이 해외 일정을 위해 22일 김포국제공항을 통해 일본으로 출국하고 있다. 2026.9.22.뉴스1 아이브 안유진이 해외 일정을 위해 22일 김포국제공항을 통해 일본으로 출국하기 전 인사를 하고 있다. 2026.9.22.뉴스1 아이브 장원영이 해외 일정을 위해 22일 김포국제공항을 통해 일본으로 출국하고 있다.뉴스1 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 아이브 장원영이 출국한 목적지는 어디인가? 일본 중국 # 아이브 # 장원영 # 김포국제공항 # 일본 출국 # 볼 하트 # 해외 일정 # 공항패션