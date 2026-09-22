[포토] 장원영, 사랑스러운 볼 하트

“부부관계 하자” 매일 원한 남편… 다리 부러졌을 때도 안 멈췄다

남편의 지나친 성욕에 시달리던 아내가 급기야 남편의 양기를 끊어달라며 ‘절양굿’까지 벌인 끝에 이혼했다는 사연이 전해졌다. 지난 21일 방송된 채널A 예능 ‘탐정들의 영업비밀’에서는 남편의 과도한 부부관계 요구로 고통받았던 A씨의 이야기가 공개됐다. A씨 부부는 성경 공부 모임에서 만나 사랑을 키웠다. 결혼 후 가난한 생활도 함께 견뎠다. 그러다 남편이 유명 강사로 성공해 학원을 인수하고 원장까지 되면서 경제적 안정을 얻었다. 하지만 A씨에게는 남들이 모르는 고통이 있었다. 남편이 신혼 때부터 매일 부부관계를 원했던 것이다. 남편…