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[포토] 김희정, 눈부신 ‘건강미+핫보디’

입력 :2026-09-23 13:47:35
수정 :2026-09-23 13:47:35
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배우 김희정이 포르투갈에서 여유로운 휴가를 즐기는 근황을 공개했다.

김희정은 최근 SNS를 통해 포르투갈 도우루 밸리에 위치한 와인 호텔에서 촬영한 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 김희정은 올리브·카키 톤의 튜브톱 비키니에 라탄 페도라를 매치해 세련되면서도 내추럴한 휴양지 패션을 완성했다. 특히 햇살 아래 빛나는 건강한 구릿빛 피부와 군살 없는 볼륨감 넘치는 실루엣은 보는 이들의 감탄을 자아내기 충분했다.

이와 함께 이국적인 돌길 위에서는 각선미가 은은하게 비치는 살구빛 그물 점프수트와 슬리퍼를 소화하며 우아하고 길쭉한 피지컬을 뽐냈다.

한편 김희정은 2000년 드라마 ‘꼭지’로 데뷔한 뒤 배우로 꾸준히 활동하며 다양한 작품과 방송을 통해 시청자들과 만나고 있다.

온라인뉴스부
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