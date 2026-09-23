기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

81세 배우, 77세 여배우에 제대로 플러팅…“열댓평 아파트에서 둘이”

입력 :2026-09-23 16:15:20
수정 :2026-09-23 16:15:20
사진=유튜브 ‘박원숙채널’ 캡처
사진=유튜브 ‘박원숙채널’ 캡처


배우 임현식이 동료 배우 박원숙을 향해 플러팅을 선보여 이목을 끌었다.

23일 유튜브 채널 ‘박원숙채널’에는 ‘오랜만에 임현식 씨 만났어요’라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에서는 과거 인기를 끌었던 MBC 드라마 ‘한지붕 세가족’에서 ‘순돌이 부모’로 부부 호흡을 맞췄던 임현식이 게스트로 출연했다.

이날 방송에서 임현식은 박원숙을 향해 “이 근처 열댓 평짜리 아파트에 우리 둘이 같이 살면 어떨까 하는 공상을 가끔 한다”며 능청스러운 플러팅을 건넸고, 이를 들은 박원숙은 웃음을 터뜨렸다.

이어 박원숙이 “앞서 만약 드라마를 다시 하게 된다면 어떤 작품을 하고 싶으냐”고 묻자, 임현식은 “가볍고 시원시원한 영화 ‘로마의 휴일’처럼 나는 그레고리 펙을 하고, 그대는 오드리 헵번이 되어 딱 한 번 해보고 싶다”고 재치 있게 답했다. 그러자 박원숙은 “자, 이제 가자”며 자리를 정리했다.

사진=유튜브 ‘박원숙채널’ 캡처
사진=유튜브 ‘박원숙채널’ 캡처


사진=유튜브 ‘박원숙채널’ 캡처
사진=유튜브 ‘박원숙채널’ 캡처


이후 두 사람은 임현식의 지인을 만나 유쾌한 대화를 이어갔다. 이때 박원숙이 지인을 향해 “너무 미남이시다. 눈썹도 짙으신 게 젊으셨을 때 여자들 속 꽤나 썩이셨을 미모”라며 칭찬하자, 임현식은 “아니, 나를 두고 자꾸 다른 분한테 멋있다고 하면 어떡하느냐”며 귀여운 질투심을 드러내 웃음을 더했다.

이러한 두 사람의 사이에 대해 대중의 관심도 뜨겁다. 박원숙은 “최근 임현식 씨와 데이트하는 것을 봤다. 두 사람이 무슨 사이냐”는 세간의 질문에 “남녀 사이, 친구 사이, 좋은 이웃 사이, 그 어떤 단어를 다 끌어다 대도 좋다”면서도 “다만 연인이나 이성 간의 사랑을 나누는 사이는 절대 아니라는 점만큼은 확실하게 말씀드릴 수 있다”고 선을 그었다.

사진=유튜브 ‘박원숙채널’ 캡처
사진=유튜브 ‘박원숙채널’ 캡처


한편 1945년생으로 81세인 임현식과 1949년생으로 77세인 박원숙은 지난 1986년 방영된 MBC ‘한지붕 세가족’을 시작으로 JTBC ‘님과 함께’ 등 다수 예능 프로그램에서 환상적인 호흡을 보여주며 오랜 기간 돈독한 친분을 이어오고 있다.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
임현식과 박원숙이 처음 함께한 작품은?
인기기사
김희정, 눈부신 ‘건강미+핫보디’
장원영, 사랑스러운 볼 하트
조여정, ‘화사한 미소’
“김연경, 기안84 팬티 갈아입었는지 수시로 체크”

“김연경, 기안84 팬티 갈아입었는지 수시로 체크”
신혼 1년 반에 외도만 5번…남편 “누굴 선택할지 모르겠다”

신혼 1년 반에 외도만 5번…남편 “누굴 선택할지 모르겠다”
“큰소리 나면 쓰러져”…김다현 저격 심수봉 ‘이 병’ 앓고 있었다

“큰소리 나면 쓰러져”…김다현 저격 심수봉 ‘이 병’ 앓고 있었다
“한국 치안 어쩌다 이 지경 됐나” 나경원 경악한 영상…한밤중 도로서 벌어진 일

“한국 치안 어쩌다 이 지경 됐나” 나경원 경악한 영상…한밤중 도로서 벌어진 일
“한국은 야만적” 佛여배우 사망 후… 개 목줄 2개가 1500만원 ‘경매 대박’

“한국은 야만적” 佛여배우 사망 후… 개 목줄 2개가 1500만원 ‘경매 대박’
유명 女연예인, 샤워 후 티팬티만 입고 나와 “벗고 다니세요”… 남다른 고부관계 공개

유명 女연예인, 샤워 후 티팬티만 입고 나와 “벗고 다니세요”… 남다른 고부관계 공개
“내년 결혼합니다”…김성주 아들 민국, 리센느 원이와 깜짝 소식

“내년 결혼합니다”…김성주 아들 민국, 리센느 원이와 깜짝 소식
2026년 9월 23일

2026년 9월 23일
‘개코와 이혼’ 김수미, 새 출발 알려…“절 찾아주셔서 감사”

‘개코와 이혼’ 김수미, 새 출발 알려…“절 찾아주셔서 감사”
인기 클릭
Weekly Best

  1. 지창욱, 비공개 계정에 ‘명품·차’ 자랑했다가 ‘낭패’

    지창욱, 비공개 계정에 ‘명품·차’ 자랑했다가 ‘낭패’

  2. 36살 박신혜, 둘째 딸 출산… ‘혼전임신→♥최태준과 결혼’ 4년만 또 경사

    36살 박신혜, 둘째 딸 출산… ‘혼전임신→♥최태준과 결혼’ 4년만 또 경사

  3. ‘400억 대박’ 소문에…구창모 “침대 밑에 8억 깔고 잔다, 은행 못 믿어” 깜짝

    ‘400억 대박’ 소문에…구창모 “침대 밑에 8억 깔고 잔다, 은행 못 믿어” 깜짝

  4. “부부관계 하자” 매일 원한 남편… 다리 부러졌을 때도 안 멈췄다

    “부부관계 하자” 매일 원한 남편… 다리 부러졌을 때도 안 멈췄다

  5. “눈빛 완전 스윗” 태양, ♥민효린 손 꼭잡고 ‘착붙’ 데이트 포착

    “눈빛 완전 스윗” 태양, ♥민효린 손 꼭잡고 ‘착붙’ 데이트 포착
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
스타들의 화려한 레드카펫 ‘시선 강탈’

스타들의 화려한 레드카펫 ‘시선 강탈’

넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘괴물: 리지 보든 이야기’(Monster: The Lizzie Borden Story)의 시사회가 16일(현
‘에미상’ 여신들의 드레스 열전

‘에미상’ 여신들의 드레스 열전

한국계 미국인 이성진 감독이 연출한 넷플릭스 시리즈 ‘성난 사람들’(BEEF) 시즌2가 미 방송계 최고 권위 상인 에미상에서 3관왕에