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주상욱♥차예련, 9살 딸 얼굴…“엄마·아빠보다 더 예뻐”

입력 :2026-09-23 17:24:44
수정 :2026-09-23 17:24:44
주상욱 차예련 가족. 바자 화보
주상욱 차예련 가족. 바자 화보


배우 주상욱·차예련 부부가 딸 인아 양과 함께한 첫 가족 화보를 공개했다.

23일 하퍼스 바자 코리아는 공식 채널을 통해 주상욱·차예련 부부와 딸 인아 양이 함께한 화보를 공개했다. 세 사람이 가족 화보를 촬영한 것은 이번이 처음이다.

공개된 화보에서 인아 양은 엄마 차예련의 품에 기대거나 함께 카메라를 바라보며 자연스러운 모습을 보였다. 주상욱까지 함께한 사진에서는 세 사람이 다정하게 포즈를 취하며 단란한 가족의 모습을 드러냈다.

특히 그동안 부부가 딸의 얼굴을 공식적으로 공개하지 않았던 만큼 훌쩍 자란 인아 양의 모습에 관심이 쏠렸다. 인아 양은 엄마 차예련과 아빠 주상욱을 고루 닮은 또렷한 이목구비로 눈길을 끌었다.

하퍼스 바자 코리아 측은 “사랑꾼 부부로 알려진 배우 주상욱과 차예련, 두 사람의 사랑스러운 딸 인아와 함께한 첫 가족 화보를 공개한다”고 전했다.

한편 주상욱과 차예련은 2017년 결혼해 이듬해 딸 인아 양을 품에 안았다.

온라인뉴스부
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