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황정음 “가슴 커보이고 싶어 몰래 수술…등 굽었다”

입력 :2026-09-23 21:34:38
수정 :2026-09-23 21:34:38
유튜브 채널 ‘황정음’ 캡처
유튜브 채널 ‘황정음’ 캡처


배우 황정음이 가슴 수술을 받았던 사실을 고백했다.

23일 황정음의 유튜브 채널에는 ‘남대문에서 속옷 쇼핑한 날’이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 황정음은 남대문 시장을 찾았다.

제작진이 속옷 쇼핑을 추천하자 황정음은 “속옷을 쇼핑하는 게 아깝다. 필요 없다. 원래 브래지어를 안 하고, 평소에 니플 패치를 착용한다”고 말했다.

황정음은 “어렸을 때는 글래머처럼 보이고 싶어서 캡 큰 걸 착용했다”며 과거를 회상했다.

그는 “2010년에 가슴 수술이 유행이었다. 아무한테도 말 안 하고 몰래 가서 수술을 하고 왔다”며 당시 출연작인 드라마 ‘자이언트’를 언급하며 “보시면 볼륨이 다르다는 걸 아실 거다”라고 너스레를 떨었다.

이어 “안 좋은 점이 그렇게 하면 살도 찌고 혈액순환이 안 되니까 회복하려고 너무 많이 먹었다. 엄마가 먹여서 살도 엄청 찌고 두껍고 버거운 느낌이었다. 그러다 보니 어느새 등이 굽었다”고 밝혔다.

유튜브 채널 ‘황정음’ 캡처
유튜브 채널 ‘황정음’ 캡처


가슴 성형 후 불편함을 겪던 황정음은 결국 보형물을 제거하는 수술을 받았다고 밝혔다.

그는 “요즘에는 수술을 안 하는 게 대세라서 저도 (보형물을) 뺐다. 몸이 너무 편하다. 왜 했는지 모르겠다”고 털어놨다.

황정음은 “엄마, 아빠가 잘 낳아줘서 굳이 할 필요가 없었는데 돈 써서 다 망가뜨려 놨다”면서 “돈을 더 써서 회복 중이다. 뭐든지 내추럴이 최고”라고 말했다.

한편 황정음은 2001년 그룹 슈가로 가요계에 데뷔한 뒤 2004년 팀을 떠나 배우로 전향했다. 이후 ‘지붕뚫고 하이킥’을 비롯해 ‘비밀’, ‘킬미, 힐미’, ‘그녀는 예뻤다’ 등에서 활약하며 배우로 입지를 굳혔다.

황정음은 2016년 프로 골퍼 출신 사업가 이영돈과 결혼해 두 아들을 뒀다. 2020년 한 차례 이혼 조정을 신청한 뒤 재결합했으나 2024년 다시 이혼 절차를 밟았고 이후 결혼 생활을 마무리했다.

현재는 자신의 유튜브 채널을 통해 다양한 일상과 이야기를 공개하며 팬들과 소통하고 있다.

온라인뉴스부
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