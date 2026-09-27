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“합법적 바람” SNS 사진까지…男배우 아내, 조인성 품에 안겨 ‘활짝’

입력 :2026-09-27 18:33:53
수정 :2026-09-27 18:33:53
김희경 인스타그램 캡처
김희경 인스타그램 캡처


배우 김기방의 아내 김희경이 배우 조인성을 향한 팬심을 드러내 이목을 끌었다.

김희경은 지난 26일 자신의 소셜미디어(SNS)에 “(불)가능한 사랑”이라는 글과 함께 조인성과 찍은 사진을 공개했다.

공개된 사진은 조인성이 출연한 영화 ‘가능한 사랑’ 시사회와 뒤풀이 자리에서 촬영된 것으로, 김희경은 조인성의 품에 안긴 채 환하게 웃고 있다.

김희경은 “요즘 시사회에 뒤풀이까지 인성 오빠 영화가 분기별로 개봉을 해줘서 제가 거의 유일하게 외출(자유부인)하는 시간이었다”고 말했다.

이어 “열심히 일해줘서 그저 고맙습니다. 남편한텐 조금 더 고맙습니다”라고 덧붙였다.

그러면서 “이런 호사를 언제 누리냐. 거의 10년을 봤는데도 심장이 두근두근”이라며 조인성을 향한 팬심을 드러냈다.

이에 김기방은 “일 년에 몇 번 안 되는 합법적 바람. 심지어 내가 찍어 드림. 참나”라는 댓글을 남겼다.

김희경은 김기방에게 “줄 서서 사진 찍어야 해서 몇 번을 포기하려던 찰나 빨리 가서 대기하라고 사진 찍어주겠다고 해주는 내 남편 최고”라고 답하며 애정을 나타냈다.

김기방과 김희경은 2017년 결혼했으며 슬하에 아들 한 명을 두고 있다.

온라인뉴스부
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