기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

최근 ‘대박’ 났는데…인기 아이돌, 해외서 의문의 여성과 포착

입력 :2026-09-28 09:24:08
수정 :2026-09-28 09:24:08
그룹 에이티즈(ATEEZ) 멤버 최산이 열애설을 부인했다. 뉴시스
그룹 에이티즈(ATEEZ) 멤버 최산이 열애설을 부인했다. 뉴시스


그룹 에이티즈(ATEEZ) 멤버 산이 열애설을 부인했다.

28일 연예계에 따르면 산의 소속사 KQ엔터테인먼트 측은 “(사진 속) 해당 여성분은 밀라노 브랜드 관계자로 필요 물품을 사러 가던 중에 사진이 찍혔다”며 “사진상에는 산과 여성이 단둘이 있는 것처럼 보이지만 현지 경호원과 매니저도 함께 있었다”고 설명했다.

최근 온라인 커뮤니티와 소셜미디어(SNS) 등에서는 산이 이탈리아 밀라노의 거리에서 여성과 함께 걷는 모습이 담긴 사진이 공유됐다.

산은 지난 21일 오전 밀라노 패션위크 일정차 출국한 뒤 해외 일정을 소화했다.

사진 속 산은 모자와 선글라스를 착용한 채 데님 원피스를 입은 여성과 나란히 걸으며 대화를 나누는 모습이었다.

이에 산 역시 팬 소통 플랫폼을 통해 “언급 안 하고 싶었는데 팬들이 걱정할까 봐 (밝힌다)”며 “열애설이 뜨는데 (사실이) 아니다”라고 밝혔다.

이어 “많은 관심 감사드린다”면서도 “몰래 찍은 것도 잘못이다. 범죄는 하지 말자”고 경고했다.

한편 2018년 데뷔한 에이티즈는 ‘게릴라’, ‘불놀이야’ 등으로 사랑받았다. 특히 지난 6월 발매한 신곡 ‘배드’는 중독성 있는 멜로디와 온라인 챌린지로 주목받으며 인기를 이어가고 있다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
산과 함께 걸었던 여성의 정체는?
인기기사
‘국악돌’ 도드리, 고운 한복 추석 인사
김희정, 눈부신 ‘건강미+핫보디’
장원영, 사랑스러운 볼 하트
‘박진영 PICK’ 도드리, 행복한 추석 명절 되세요
추석인사 전하는 ‘국악돌’ 도드리
나영주·이송현, 한복 입고 “행복한 추석 보내세요”
도드리 이송현, 보름달처럼 풍성한 한가위 보내세요
도드리 나영주, 풍성한 한가위 되세요
도드리 나영주, 풍성한 한가위 되세요
도드리 이송현, 곱디고운 한복 자태
새 타운하우스 공개한 박세리 “결혼할 것…축의금 먼저 받을까 한다”

새 타운하우스 공개한 박세리 “결혼할 것…축의금 먼저 받을까 한다”
쓰레기 더미 속에서 일하던 181㎝ 20세女 ‘인생역전’…런웨이 모델 됐다

쓰레기 더미 속에서 일하던 181㎝ 20세女 ‘인생역전’…런웨이 모델 됐다
2026년 9월 28일

2026년 9월 28일
“김혜수·엄정화, 애 안 낳아서 안 늙는다” 진짜?…출산한 여성, 몸에 무슨 일이

“김혜수·엄정화, 애 안 낳아서 안 늙는다” 진짜?…출산한 여성, 몸에 무슨 일이
“갈비뼈 넓네” 흉곽 코르셋 찬 최준희…‘뼈말라’ 유행하더니 한국 여성 ‘충격’ 근황

“갈비뼈 넓네” 흉곽 코르셋 찬 최준희…‘뼈말라’ 유행하더니 한국 여성 ‘충격’ 근황
“군대 가기 싫다”는 학생들 1000명 신체검사 ‘발칵’…거리로 쏟아졌다

“군대 가기 싫다”는 학생들 1000명 신체검사 ‘발칵’…거리로 쏟아졌다
‘106㎏ 만삭’ 백진경, 파격 D라인 화보… “10월 10일은 임산부의 날”

‘106㎏ 만삭’ 백진경, 파격 D라인 화보… “10월 10일은 임산부의 날”
‘박성광♥’ 이솔이 “이별 앞에서 작게 느껴져”… 안타까운 사연

‘박성광♥’ 이솔이 “이별 앞에서 작게 느껴져”… 안타까운 사연
“합법적 바람” SNS 사진까지…男배우 아내, 조인성 품에 안겨 ‘활짝’

“합법적 바람” SNS 사진까지…男배우 아내, 조인성 품에 안겨 ‘활짝’
인기 클릭
Weekly Best

  1. 장윤정, 父 얼굴 최초공개…“어디 가서 아빠라 한 적 없어”

    장윤정, 父 얼굴 최초공개…“어디 가서 아빠라 한 적 없어”

  2. 황정음 “가슴 커보이고 싶어 몰래 수술…등 굽었다”

    황정음 “가슴 커보이고 싶어 몰래 수술…등 굽었다”

  3. “내년 결혼합니다”…김성주 아들 민국, 리센느 원이와 깜짝 소식

    “내년 결혼합니다”…김성주 아들 민국, 리센느 원이와 깜짝 소식

  4. 손예진, 지창욱과 키스신 지켜보는 현빈에 당황 “여보…여긴 웬일”

    손예진, 지창욱과 키스신 지켜보는 현빈에 당황 “여보…여긴 웬일”

  5. 서인영, ‘♥6세 연상’ 재혼 앞두고…전 남친 실명 공개됐다

    서인영, ‘♥6세 연상’ 재혼 앞두고…전 남친 실명 공개됐다
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
스타들의 화려한 레드카펫 ‘시선 강탈’

스타들의 화려한 레드카펫 ‘시선 강탈’

넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘괴물: 리지 보든 이야기’(Monster: The Lizzie Borden Story)의 시사회가 16일(현
‘에미상’ 여신들의 드레스 열전

‘에미상’ 여신들의 드레스 열전

한국계 미국인 이성진 감독이 연출한 넷플릭스 시리즈 ‘성난 사람들’(BEEF) 시즌2가 미 방송계 최고 권위 상인 에미상에서 3관왕에