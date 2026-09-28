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라미란, 13kg 감량 후 10㎏ 요요…“칭찬이 다이어트의 적” [셀럽 건강]

입력 :2026-09-28 10:11:57
수정 :2026-09-28 10:11:57
사진=유튜브 ‘류혜영레몬과밀치회’ 캡처
사진=유튜브 ‘류혜영레몬과밀치회’ 캡처


13kg을 감량해 화제를 모았던 배우 라미란이 최근 체중 10kg이 다시 증가한 근황을 전했다.

지난 27일 유튜브 채널 ‘류혜영레몬과밀치회’에는 ‘라미란 언니 믿고 섬에 배낭 하나 메고 왔습니다. 대이작도 섬여행 백패킹’이라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에서는 배우 류혜영과 라미란이 대이작도로 백패킹을 떠나 식사를 하며 체중 관리에 대한 이야기를 나누는 모습이 그려졌다.

이날 방송에서 류혜영이 슬로 러닝으로, 라미란이 필라테스로 체력이 좋아졌다는 근황을 전하던 중 다이어트가 자연스럽게 화두로 올랐다. 라미란은 “해봤잖아. 근데 방법을 아니까 ‘할 수 있어’라고 생각하고 그걸 계속 미루는 것”이라며 “이게 1년이 되니까 이렇게 됐다”고 털어놨다.

사진=유튜브 ‘류혜영레몬과밀치회’ 캡처
사진=유튜브 ‘류혜영레몬과밀치회’ 캡처


사진=유튜브 ‘류혜영레몬과밀치회’ 캡처
사진=유튜브 ‘류혜영레몬과밀치회’ 캡처


이어 류혜영이 “언니는 티가 잘 안 난다, 10kg 이렇게 쪘다 빠졌다 하지 않는 이상 티가 안 난다”며 위로를 건네자 라미란은 “지금 10kg 쪘는데”라고 체중 증가 사실을 밝혔다.

당황한 류혜영이 거듭 “이 정도면 진짜 티가 안 나는 것”이라고 수습하자, 라미란은 “이러면 ‘그런가?’하면서 또 먹는 거다. 이런 칭찬이 다이어트의 적”이라고 말해 웃음을 자아냈다.

류혜영이 “많이 먹는 사람이 아니다. 움직임이 없어서 그런 것”이라며 변호에 나섰지만, 라미란은 “많이 먹었어. 그만 말해”라고 인정하며 “내가 왜 그랬는지도 알고 어떻게 해야 하는지도 안다”고 덧붙였다.

라미란.<br>뉴스1
라미란.
뉴스1


한편 급격한 체중 감량 이후 찾아오는 체중 되돌림 현상인 이른바 요요 현상은 다이어터들이 가장 경계하는 부분 중 하나다. 요요 현상이 발생하는 주요 원인으로는 극단적인 식이 제한으로 인한 기초대사량 저하, 호르몬 불균형, 그리고 체중 감량 후 방심으로 인한 생활 습관의 원상 복귀 등이 꼽힌다.

체중을 감량하는 것뿐만 아니라 무리한 절식보다는 지속 가능한 식습관 개선과 규칙적인 활동량을 유지하는 것이 요요 현상을 방지하는 핵심이라고 할 수 있다.

앞서 라미란은 지난해 영화 ‘하이파이브’ 홍보 일정 당시 1년간 13kg 감량에 성공했다고 밝히며, 제작발표회 등에서 허리를 드러낸 크롭 스타일로 등장해 화제를 모은 바 있다.

강경민 기자
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