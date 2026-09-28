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나나, 입술 필러 뺐나…논란 후 “입술만 보게 되네” [SNS★샷]

입력 :2026-09-28 17:16:47
수정 :2026-09-28 17:16:47
사진=넷플릭스 시리즈 ‘스캔들’(왼쪽), 나나 인스타그램 캡처
사진=넷플릭스 시리즈 ‘스캔들’(왼쪽), 나나 인스타그램 캡처


그룹 ‘애프터스쿨’ 출신 배우 나나가 한층 얇아진 입술 근황을 공개해 이목을 집중시키고 있다.

나나는 지난 27일 자신의 인스타그램에 명품 브랜드와 함께한 화보 촬영 사진 여러 장을 게재했다. 공개된 사진 속 나나는 세련된 가죽 소재의 민소매 원피스를 완벽하게 소화하며 독보적인 카리스마를 발산했다.

특히 이번 사진에서 나나는 최근 화제를 모았던 도톰한 입술을 자연스러운 형태로 되돌린 모습이 포착돼 시선을 끌었다.

넷플릭스 시리즈 ‘스캔들’
넷플릭스 시리즈 ‘스캔들’


앞서 나나는 지난 18일 공개된 넷플릭스 시리즈 ‘스캔들’에서 열연을 펼쳤으나, 작품 공개 직후 일각에서는 그의 두툼해진 입술에 주목했다. 나나의 입술을 두고 “연기보다 입술에만 시선이 간다”며 때아닌 갑론을박이 제기되기도 했다.

이에 나나는 지난 22일 팬 소통 플랫폼을 통해 “내 입술이 보는 사람들에게 불편함을 줬다면 나의 잘못인 거다. 나의 개인적인 선택이 배우로서 맞지 않는 선택이었던 거라 생각한다”며 솔직한 심경을 털어놨다.

사진=나나 인스타그램 캡처
사진=나나 인스타그램 캡처


사진=나나 인스타그램 캡처
사진=나나 인스타그램 캡처


이어 그는 “나를 사랑하는 팬들은 나의 혹평들을 보는 게 마음이 아플 거라 생각한다. 그래서 내가 더 미안하다”며 “앞으로는 좋은 말들을 같이 들을 수 있도록 노력하겠다”고 속상해할 팬들을 다독였다.

강경민 기자
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