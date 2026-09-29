기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

윤아, 발랄한 ‘단발 여신’…가을 스타일의 정석 [SNS★샷]

입력 :2026-09-29 10:16:06
수정 :2026-09-29 10:16:06
사진=임윤아 인스타그램 캡처
사진=임윤아 인스타그램 캡처


그룹 ‘소녀시대’ 출신 배우 임윤아가 가을을 맞아 단발머리로 변신했다.

임윤아는 최근 한 이탈리아 명품 브랜드의 공식 일정으로 밀라노에서 열린 2027 S/S 컬렉션 쇼에 참석했다. 패션위크 일정을 소화하기 위해 지난 22일 출국한 그는 현지에서의 다채로운 일상을 소셜미디어(SNS)를 통해 공유하며 글로벌 팬들과 소통하고 있다.

공개된 사진 속 임윤아는 가을 감성이 물씬 풍기는 브라운 컬러의 재킷과 롱스커트 셋업을 완벽하게 소화해 시선을 사로잡았다. 특히 자연스럽게 C컬로 뻗친 단발머리 스타일링에 선글라스를 머리 위로 얹어 트렌디하면서도 발랄한 매력을 더했다.

사진=임윤아 인스타그램 캡처
사진=임윤아 인스타그램 캡처


사진=임윤아 인스타그램 캡처
사진=임윤아 인스타그램 캡처


여기에 젤라또를 들고 장난스러운 표정을 짓거나 밀라노의 랜드마크인 두오모 대성당을 배경으로 화보 같은 사진을 남기며 사랑스러운 매력을 자랑했다. 또 다른 사진에서는 블랙 재킷에 머리를 깔끔하게 묶고 미니백과 스트라이프 니트를 매치해 앞선 스타일링과는 또 다른 단아하고 시크한 매력을 뽐내기도 했다.

한편 임윤아는 오는 2027년 첫 방송되는 tvN 새 드라마 ‘언내추럴(가제)’ 출연을 확정 지으며 연기 행보를 이어갈 예정이다.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
임윤아가 밀라노에 간 목적은?
인기기사
‘베스트 팝’ 블핑 리사, 美 MTV VMA서 수상
‘모닝 청순미모’ 장원영
‘국악돌’ 도드리, 고운 한복 추석 인사
‘베스트 팝’ 트로피 들어 올린 블랙핑크 리사
장원영, 출국
아이브 장원영, 아침 미모 샤랄라
장원영, 청순 미모
아이브 장원영, 모닝 키스
장원영, 볼 콕 요정
장원영, 블링블링 인사
장원영, 천상계 미모
‘박진영 PICK’ 도드리, 행복한 추석 명절 되세요
추석인사 전하는 ‘국악돌’ 도드리
나영주·이송현, 한복 입고 “행복한 추석 보내세요”
도드리 이송현, 보름달처럼 풍성한 한가위 보내세요
도드리 나영주, 풍성한 한가위 되세요
도드리 나영주, 풍성한 한가위 되세요
도드리 이송현, 곱디고운 한복 자태
김나영, ♥마이큐와 결혼 1년 만에…“막내 생겼어요” 깜짝 소식

김나영, ♥마이큐와 결혼 1년 만에…“막내 생겼어요” 깜짝 소식
노사연, 명절날 친척들 모인 자리에서 경찰 신고당했다

노사연, 명절날 친척들 모인 자리에서 경찰 신고당했다
윤아 배 위에 손 얹은 남성…임신설 불 지핀 사진 ‘발칵’

윤아 배 위에 손 얹은 남성…임신설 불 지핀 사진 ‘발칵’
장재인, ‘노브라’ 지적에 “뭐 어때, 시원하게 살아” 당당

장재인, ‘노브라’ 지적에 “뭐 어때, 시원하게 살아” 당당
“남학생 7명이 2시간 동안 집단성폭행” 발칵…유명 여배우 “남자들도 공포에 질려야” 일침

“남학생 7명이 2시간 동안 집단성폭행” 발칵…유명 여배우 “남자들도 공포에 질려야” 일침
‘나솔’ 돌싱 16기 상철♥28기 영숙 시애틀서 결혼식 올려

‘나솔’ 돌싱 16기 상철♥28기 영숙 시애틀서 결혼식 올려
‘현대家’ 노현정 19살 아들 근황…연매출 766억 기업 ‘최대주주’로 우뚝

‘현대家’ 노현정 19살 아들 근황…연매출 766억 기업 ‘최대주주’로 우뚝
“韓 돌아가고 싶어도 못 가는 상황” 충격…한국인 수백명 발 묶였다

“韓 돌아가고 싶어도 못 가는 상황” 충격…한국인 수백명 발 묶였다
서로 불륜 숨겨준 엄마 10명…‘외도 품앗이’ 충격적 결말

서로 불륜 숨겨준 엄마 10명…‘외도 품앗이’ 충격적 결말
인기 클릭
Weekly Best

  1. 장윤정, 父 얼굴 최초공개…“어디 가서 아빠라 한 적 없어”

    장윤정, 父 얼굴 최초공개…“어디 가서 아빠라 한 적 없어”

  2. 황정음 “가슴 커보이고 싶어 몰래 수술…등 굽었다”

    황정음 “가슴 커보이고 싶어 몰래 수술…등 굽었다”

  3. “내년 결혼합니다”…김성주 아들 민국, 리센느 원이와 깜짝 소식

    “내년 결혼합니다”…김성주 아들 민국, 리센느 원이와 깜짝 소식

  4. 손예진, 지창욱과 키스신 지켜보는 현빈에 당황 “여보…여긴 웬일”

    손예진, 지창욱과 키스신 지켜보는 현빈에 당황 “여보…여긴 웬일”

  5. 서인영, ‘♥6세 연상’ 재혼 앞두고…전 남친 실명 공개됐다

    서인영, ‘♥6세 연상’ 재혼 앞두고…전 남친 실명 공개됐다
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘베스트 팝’ 블핑 리사, 美 MTV VMA서 수상

‘베스트 팝’ 블핑 리사, 美 MTV VMA서 수상

블랙핑크 리사가 27일(현지 시간) 미 캘리포니아주 로스앤젤레스의 피코크 극장에서 열린 2026 MTV 비디오 뮤직 어워즈(MTV VM
스타들의 화려한 레드카펫 ‘시선 강탈’

스타들의 화려한 레드카펫 ‘시선 강탈’

넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘괴물: 리지 보든 이야기’(Monster: The Lizzie Borden Story)의 시사회가 16일(현