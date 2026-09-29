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박수홍♥김다예, 이번엔 기차 탔다…‘비행기 민폐 논란’ 한 달 만에 가족여행

입력 :2026-09-29 10:57:23
수정 :2026-09-29 10:57:23
사진=유튜브 ‘박수홍 행복해다홍’ 캡처
사진=유튜브 ‘박수홍 행복해다홍’ 캡처


방송인 박수홍이 최근 항공기 지연 논란으로 사과한 지 한 달여 만에 기차를 이용한 단란한 가족여행 근황을 전했다.

지난 28일 유튜브 채널 ‘박수홍 행복해다홍’에는 ‘엄마 뱃속에서 왔던 부산 2년 만에 다시 왔어요. 23개월 재이의 부산여행’이라는 제목의 영상이 게재됐다.

공개된 영상 속에서 박수홍은 아내 김다예, 23개월 된 딸 재이와 함께 부산으로 향하는 기차에 올랐다. 이번 이동 수단으로는 기차를 선택해 이동하는 모습을 공개해 눈길을 끌었다. 기차 안에서 재이는 아빠 품에 안겨 스티커 놀이를 하며 즐거운 시간을 보낸 후 이내 곤히 잠들었다.

사진=유튜브 ‘박수홍 행복해다홍’ 캡처
사진=유튜브 ‘박수홍 행복해다홍’ 캡처


사진=유튜브 ‘박수홍 행복해다홍’ 캡처
사진=유튜브 ‘박수홍 행복해다홍’ 캡처


부산에 도착한 가족은 맛있는 식사를 즐기고 해변을 산책하며 여유를 만끽했다. 바다를 본 재이가 “바다야”라고 연신 외치며 감탄하자 박수홍 부부는 흐뭇한 미소를 지었다. 김다예는 과거 만삭의 몸으로 찾았던 장소에 이제는 훌쩍 자란 딸과 함께 다시 오게 된 남다른 감회를 전하기도 했다.

앞서 박수홍 가족은 지난 8월 괌으로 향하는 비행기 안에서 아이의 울음으로 인해 항공편 출발 지연 논란에 휩싸인 바 있다. 당시 박수홍 측은 비행기 이륙 전 아이가 울음을 터뜨리자 주변 승객들에게 피해를 줄까 염려해 하차 의사를 전달했으나, 이후 아이가 진정되면서 다시 탑승하는 과정에서 위탁 수하물 회수 및 재보안 검사 등으로 인해 출발이 지체됐다.

사진=박수홍 인스타그램, 온라인커뮤니티 캡처
사진=박수홍 인스타그램, 온라인커뮤니티 캡처


당시 특혜 논란이 불거지기도 했지만 승객이 비행기 기내 밖으로 완전히 나가지 않았다면 의사를 철회하고 재탑승하는 것이 규정상 가능해 절차 안에서 처리된 것으로 알려졌다.

논란이 확산되자 박수홍은 “전적으로 항공 관련 절차에 대한 저의 무지함으로 일어난 일이며 변명의 여지가 없다”고 직접 고개를 숙였다. 이후 약 3주간 SNS와 유튜브 활동을 잠시 중단하며 자숙의 시간을 가졌던 그는 지난 14일부터 다시 영상을 업로드하며 소통을 재개했다.

한편 박수홍은 지난 2021년 23세 연하의 김다예와 결혼했으며, 시험관 시술 끝에 지난 2024년 딸 재이 양을 품에 안았다.

강경민 기자
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