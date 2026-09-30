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지방흡입 14㎏ 감량→원상 복구…서인영 “다시 또 좀 놨다”

입력 :2026-09-30 08:18:14
수정 :2026-09-30 08:18:14
유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’
유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’


그룹 쥬얼리 출신 가수 서인영이 ‘워터밤’ 무대를 앞두고 체중을 감량했으나 다시 ‘원상복구’됐다고 밝혔다.

서인영은 28일 자신의 유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’에 공개한 영상에서 제작진으로부터 “요즘 뱃살 나왔다는 댓글이 다시 달리고 있다”는 말을 들었다.

이에 서인영은 “‘워터밤’ 다음에 다시 또 좀 놨다”고 답했다. 앞서 그는 지난달 ‘워터밤’ 무대를 앞두고 팔뚝 지방흡입 시술 등을 통해 14㎏를 감량했다고 밝혔다.

영상에는 체중 변화에 대한 팬들의 반응도 담겼다. 제작진은 “다시 포동포동해졌네요. 귀여워”, “인간적인 퀸. 그새 쪘어”, “평생을 말랐었는데 관리가 쉽지 않나 보네요. 연예인들 참 대단” 등의 댓글을 편집해 올렸다.

서인영은 상의를 걷어올려 배를 드러낸 채 춤을 추기도 했다. 제작진은 해당 장면에 모자이크 처리했다.

서인영은 최근 유튜브 채널을 개설하고 쥬얼리 활동 당시와 그 이후의 생활, 외모 관리 등에 대한 이야기를 솔직하게 털어놓아 화제를 모으고 있다.

김소라 기자
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