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추신수 아들 ‘미녀 여친’ 공개…“365일 나의 공주님”

입력 :2026-09-30 09:18:13
수정 :2026-09-30 09:18:13
추신수 인스타그램
추신수 인스타그램


전 야구선수 추신수의 장남 추무빈이 여자친구를 향한 애정을 공개적으로 드러냈다.

추무빈은 지난 28일 자신의 인스타그램에 “365일 나의 공주님과 함께”라는 글과 함께 여자친구와 찍은 사진 여러 장을 공개했다.

사진에는 두 사람이 야구장과 집 등에서 데이트를 즐기는 모습이 담겼다. 네컷 사진에서는 서로 밀착한 채 다정한 포즈를 취하며 애정을 과시했다.

특히 추무빈은 휴대전화 메모장에 적어둔 여자친구를 향한 편지도 공개했다.

그는 “처음 BBQ 치킨에서 일하고 있던 예지를 처음 만난 순간부터 우리가 처음 데이트한 날까지 나는 꼭 예지와 연인이 되고 싶었다”며 처음 만났을 당시를 떠올렸다.

이어 “만약 내가 예지에게 딱 한 가지를 선물할 수 있다면 예지가 내 눈을 통해 자기 자신을 볼 수 있게 해주고 싶다”며 “그 순간 예지가 얼마나 특별하고 소중한 사람인지 알게 될 것”이라고 고백했다.

또 “내 인생 최악의 야구 경기를 한 날에도 예지의 눈을 바라보면 기분이 좋아진다”며 “예지는 내 전부다. 내가 추무빈일 수 있게 해주는 사람이다. 덕분에 내 삶이 완전해졌다”고 애정을 표현했다.

2005년생인 추무빈은 추신수의 첫째 아들로, 현재 미국에서 야구선수로 활동하고 있다.

온라인뉴스부
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