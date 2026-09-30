기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

웬디, 가죽 재킷 걸치니 ‘카리스마’ 물씬…달라진 분위기 [SNS★샷]

입력 :2026-09-30 09:42:24
수정 :2026-09-30 09:44:17
사진=웬디 인스타그램 캡처
사진=웬디 인스타그램 캡처


그룹 ‘레드벨벳’ 멤버 웬디가 시크한 매력을 뽐내 팬들의 이목을 사로잡았다.

웬디는 지난 29일 자신의 인스타그램에 “촬영과 휴식의 순간들”이라는 짧은 문구와 함께 일본의 한 건물 야외에서 촬영한 여러 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 그는 짧은 단발머리에 큼직한 블랙 가죽 재킷을 걸친 채 정원 곳곳에서 포즈를 취하고 있다. 재킷의 깃을 높이 세운 채 카메라를 응시하거나, 커다란 백을 메고 뒤돌아보는 모습에서 특유의 시크하고 강렬한 카리스마가 물씬 풍긴다.

또 다른 사진에서는 가죽 재킷을 벗고 차분한 분위기의 셔츠와 스커트를 착용한 패션을 선보였다.

사진=웬디 인스타그램 캡처
사진=웬디 인스타그램 캡처


사진=웬디 인스타그램 캡처
사진=웬디 인스타그램 캡처


이를 본 팬들은 “가죽 재킷도 완벽하게 소화했다”, “메이크업과 스타일링 모두 찰떡이다”라며 뜨거운 호응을 보냈다.

한편 지난 2014년 그룹 ‘레드벨벳’으로 데뷔한 웬디는 팀의 메인 보컬로 뛰어난 가창력과 안정적인 라이브 실력을 선보여 왔다.

최근 그는 지난 26일과 27일 양일간 대만 타이베이 뮤직 센터에서 열린 공연 ‘디즈니 히츠 라이브(Disney Hits LIVE!)’ 무대에 스페셜 게스트로 올랐다. 이번 무대에서 그는 ‘뮬란’, ‘겨울왕국’, ‘하이 스쿨 뮤지컬’ 등 여러 작품의 OST를 소화하며 디즈니 대표곡들을 선보였다.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
웬디가 최근 스페셜 게스트로 참여한 공연의 이름은?
인기기사
김유정, 시선 강탈 ‘싱그러운 미소’
사나, 블랙 드레스로 완성한 우아한 자태
‘베스트 팝’ 블핑 리사, 美 MTV VMA서 수상
‘베스트 팝’ 트로피 들어 올린 블랙핑크 리사
59세 개그맨 김수용 유언장 보니… 유산 얼마길래 ‘상속 다툼’ 언급

59세 개그맨 김수용 유언장 보니… 유산 얼마길래 ‘상속 다툼’ 언급
안선영 “몸 점점 굳어가기 시작”…안타까운 근황 전해져

안선영 “몸 점점 굳어가기 시작”…안타까운 근황 전해져
“여자가 시원하게 살면 안 되냐” 노브라에 예민한 한국…女연예인 가슴 집착 ‘그만’

“여자가 시원하게 살면 안 되냐” 노브라에 예민한 한국…女연예인 가슴 집착 ‘그만’
아나운서 떨어져 미스코리아 나갔는데…단번에 ‘진’ 뽑힌 미모

아나운서 떨어져 미스코리아 나갔는데…단번에 ‘진’ 뽑힌 미모
중2 제자에 23차례 성폭력 혐의…“동의받았다”던 음악교사의 결말

중2 제자에 23차례 성폭력 혐의…“동의받았다”던 음악교사의 결말
박나래에 “매출 10% 안 주면 폭로” 협박했나…전 매니저 “퇴직금 요구한 것”

박나래에 “매출 10% 안 주면 폭로” 협박했나…전 매니저 “퇴직금 요구한 것”
“어어?” 유재석 당황케 한 인천 버스…“버스 타려면 손 흔들어야 하나” 무슨 일

“어어?” 유재석 당황케 한 인천 버스…“버스 타려면 손 흔들어야 하나” 무슨 일
25개월 딸에게 불닭소스·소주 먹이더니 결국 살해…무기징역 구형

25개월 딸에게 불닭소스·소주 먹이더니 결국 살해…무기징역 구형
“뭘 설명을 해, 잤습니다” 성현주, 허경환과 과거 관계 폭로

“뭘 설명을 해, 잤습니다” 성현주, 허경환과 과거 관계 폭로
인기 클릭
Weekly Best

  1. 장재인, ‘노브라’ 지적에 “뭐 어때, 시원하게 살아” 당당

    장재인, ‘노브라’ 지적에 “뭐 어때, 시원하게 살아” 당당

  2. 장윤정, 父 얼굴 최초공개…“어디 가서 아빠라 한 적 없어”

    장윤정, 父 얼굴 최초공개…“어디 가서 아빠라 한 적 없어”

  3. 서인영, ‘♥6세 연상’ 재혼 앞두고…전 남친 실명 공개됐다

    서인영, ‘♥6세 연상’ 재혼 앞두고…전 남친 실명 공개됐다

  4. 김나영, ♥마이큐와 결혼 1년 만에…“막내 생겼어요” 깜짝 소식

    김나영, ♥마이큐와 결혼 1년 만에…“막내 생겼어요” 깜짝 소식

  5. 조영남, 또 전부인 윤여정 언급 “美서 뒹굴뒹굴 구르며 웃었다”

    조영남, 또 전부인 윤여정 언급 “美서 뒹굴뒹굴 구르며 웃었다”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘베스트 팝’ 블핑 리사, 美 MTV VMA서 수상

‘베스트 팝’ 블핑 리사, 美 MTV VMA서 수상

블랙핑크 리사가 27일(현지 시간) 미 캘리포니아주 로스앤젤레스의 피코크 극장에서 열린 2026 MTV 비디오 뮤직 어워즈(MTV VM
스타들의 화려한 레드카펫 ‘시선 강탈’

스타들의 화려한 레드카펫 ‘시선 강탈’

넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘괴물: 리지 보든 이야기’(Monster: The Lizzie Borden Story)의 시사회가 16일(현