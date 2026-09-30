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열애설 없었는데…정유성 아나, 야구선수 서진용과 ‘결혼+득녀’ 동시 발표

입력 :2026-09-30 11:03:53
수정 :2026-09-30 11:03:53
사진=정유성 인스타그램 캡처
사진=정유성 인스타그램 캡처


아나운서 정유성과 프로야구 SSG 랜더스 투수 서진용이 열애 소식 없이 결혼과 득녀를 동시에 발표했다.

정유성은 지난 29일 자신의 소셜미디어(SNS) 계정을 통해 “안녕하세요. 오랜만에 소식 전해 드린다”며 “그간 조용히 만나 온 사람과 함께 가정을 이루게 되었다”라고 직접 결혼 소식을 전했다. 이와 함께 서진용과 함께 찍은 다정한 부부 사진은 물론, 혼인신고서와 갓 태어난 딸의 모습이 담긴 사진을 함께 공개했다.

그는 남편이 된 서진용에 대해 “여러 변화를 지나온 제 일상에 늘 한결같은 안정감을 주는 사람이다. 함께하는 시간이 누구보다 편하고 즐거우면서도 늘 든든한 사람”이라며 깊은 애정을 드러냈다. 이어 “이제는 이 사람을 제 남편이라고, 또 우리 아이의 아빠라고 부를 수 있다는 사실이 그저 기쁘다”며 이미 법적으로 혼인신고를 마치고 부부가 됐음을 알렸다.

사진=정유성 인스타그램 캡처
사진=정유성 인스타그램 캡처


사진=정유성 인스타그램 캡처
사진=정유성 인스타그램 캡처


두 사람은 열애 사실이 사전에 알려진 바가 없었기에 갑작스러운 결혼 발표는 더욱 큰 화제를 모았다. 게다가 결혼 소식과 동시에 출산 소식까지 전해져 놀라움을 더했다.

그는 “감사하게도 저희에게 아기가 먼저 찾아와 결혼식은 내년 겨울로 계획하고 있다”고 전한 뒤 “이제 유주와 함께 세 식구가 되어 만들어 갈 앞날에도 따뜻한 응원 부탁드린다”고 덧붙였다.

한편 1999년생인 정유성은 지난 2022년 미스코리아 글로벌 선발대회에서 미를 수상한 후 스포츠 아나운서로 활동 중이다. 1992년생인 서진용은 KBO리그 SSG 랜더스 소속의 투수로 활약하고 있다.

강경민 기자
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