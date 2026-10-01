서인영, 42세에 첫 지하철…“표를 어떻게 사는 거야?” 시민에 도움 요청

사진=유튜브 ‘개과천선 서인영’ 캡처

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[ 내안의 AI 본성 분석 : UNMASK ] "기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다." 기사 반응 MBTI 확인 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 서인영이 42세의 나이에 처음 시도한 것은? 지하철 탑승 버스 탑승

가수 서인영이 42세의 나이에 생애 첫 지하철 탑승 도전기를 공개했다.지난 30일 유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’에는 ‘15cm킬힐신고 지하철타서 스케줄 가는 서인영 최초공개 (+미치게웃김,만원의 행복)’라는 제목의 영상이 게재됐다.공개된 영상에서 제작진은 서인영에게 ‘만원의 행복’ 콘셉트 촬영을 안내하며 대중교통 이용 미션을 전달했다. “매니저 차 안 되고 지하철, 버스 대중교통만 된다”라는 제작진의 말에 그는 “한 번도 지하철을 안 타봤다. 진짜다. 학교 갈 때도 버스만 탔다. 표를 어떻게 끊는지도 모른다”라고 털어놔 놀라움을 자아냈다.제작진이 과거 이동 방법에 대해 묻자, 그는 “버스 타거나 택시를 탔다. 엄마가 용돈을 좀 많이 줬다. 어렸을 때는 부유하게 살았는데 그러다가 엄마가 좀 망했다”라며 유쾌한 입담을 뽐냈다.이어 “지하철 표를 어디서 사냐. 거기에 사람이 있냐. 나 그런 거 진짜 못하는데, 무슨 말인지 하나도 모르겠다”며 걱정스러운 반응을 보였다.막상 지하철역에 도착한 그는 “무섭다”라면서도 “나 할 수 있다”라고 말하며 스스로를 독려했다. 교통카드를 구매해야 하는 순간이 오자 결국 시민에게 다가가 도움을 요청했다.그는 시민에게 “좀 창피한데 내가 지하철을 처음 타본다. 표를 어디서 끊냐”고 솔직하게 물어 도움을 받았다. 마침내 생애 첫 1회용 승차권 구매에 성공했지만, 개찰구 앞에서 “넣는 게 없다”며 당황하기도 했다.우여곡절 끝에 지하철 탑승에 성공한 그는 “심장이 뛴다. 내려야 하는데 놓칠까 봐”라며 목적지를 지나칠까 봐 걱정하는 모습을 보였다.마침내 내려야 할 역에 도착한 그는 무사히 하차했으나 난관은 여기서 끝이 아니었다. 교통카드를 분실해 역무원의 도움을 받아서야 겨우 개찰구를 빠져나올 수 있었다.강경민 기자