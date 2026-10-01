유리, 제주 주민 바이브 제대로…‘전국노래자랑’서 “신났네”

사진=KBS ‘전국노래자랑’

사진=KBS ‘전국노래자랑’ 공식 SNS 캡처

사진=KBS ‘전국노래자랑’

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그룹 ‘소녀시대’ 멤버이자 배우로 활약 중인 권유리가 ‘전국노래자랑’ 객석에서 포착돼 이목을 끌고 있다.오는 4일 방송되는 KBS 1TV ‘전국노래자랑’ 제2185회는 제주특별자치도 서귀포시 편으로 꾸며진다.표선해수욕장 특설무대에서 펼쳐지는 이번 방송은 ‘전국노래자랑’이 지난 2023년 이후 3년 만에 다시 찾은 제주도인 만큼, 풍성한 볼거리와 감동을 채워 시청자와 만난다.이번 서귀포시 편에서는 객석 1열에서 포착된 그의 존재감은 온라인 커뮤니티와 소셜미디어(SNS)를 통해 확산되며 방송 전부터 화제가 되기도 했다. 앞서 지난 21일 공식 ‘전국노래자랑’ 공식 SNS에는 “제주특별자치도 서귀포시 편. 표선해수욕장. 2026년 10월 4일 방송. 유리 님 환영합니다. 늘 환영합니다”라는 글과 함께 영상을 공개한 바 있다.방송에 앞서 공개된 사진과 영상에서 그는 무대를 바라보며 흥이 오른 모습으로 함박웃음을 지으며 유쾌한 에너지를 발산했다. 수수하고 편안한 차림으로 객석에 자리한 그는 ‘제주살이 3년 차’다운 자연스럽고 털털한 면모로 ‘전국노래자랑’ 특유의 정겹고 화기애애한 분위기를 더했다.객석에서 축제를 즐기며 무대 위 참가자들과 호흡한 그의 모습은 제주의 삶에 녹아든 제주 주민의 모습 그 자체였다. 그는 현재 제주에서 생활 중이며, 최근 MBC 예능 프로그램 ‘나 혼자 산다’에 출연해 제주 일상을 즐기는 모습을 공개하기도 했다.90분으로 특별 편성되는 ‘전국노래자랑’ 서귀포시 편은 오는 4일 낮 12시 10분에 방송된다.강경민 기자