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‘성형 복구’ 황정음, 어떻게 변했길래…“쌍꺼풀만 4번, 예쁜 얼굴 다 망쳤다”

입력 :2026-10-01 16:35:29
수정 :2026-10-01 16:35:29
사진=유튜브 ‘황정음’ 캡처
사진=유튜브 ‘황정음’ 캡처


배우 황정음이 과거 잦은 성형 수술을 고백하며 복구 과정을 솔직하게 털어놔 이목을 집중시키고 있다.

지난달 30일 공개된 유튜브 채널 ‘황정음’에는 “퍼컬 찾으려다 추구미 박살 난(?) 날”이라는 제목의 영상이 게재됐다.

공개된 영상에서 황정음은 서울 성수동에서 일상을 보내며 진솔한 대화를 나눴다. 대화 도중 그는 “댓글도 그렇고 반응이 좀 많이 안 좋았지 않냐. 외모적인 논란이 많았다. 그래서 퍼스널 컬러가 새삼 궁금해졌다”며 외모 변화를 향한 세간의 시선에 대해 입을 열었다. 이어 자신이 추구하는 아름다움인 ‘추구미’에 대해 “자연스러움”이라고 꼽았다.

사진=유튜브 ‘황정음’ 캡처
사진=유튜브 ‘황정음’ 캡처


사진=유튜브 ‘황정음’ 캡처
사진=유튜브 ‘황정음’ 캡처


이와 관련해 그는 과거 성형 수술 이력을 고백해 시선을 사로잡았다. 그는 “성형을 너무 많이 해서 예쁜 얼굴을 다 망쳤다. 다시 예전으로 돌아가려고 복구 작업 중”이라며 “예를 들면 수술할 때 2000만 원이 들었다면 복구할 때는 2억 원이 든다”고 엄청난 비용을 털어놔 주위를 놀라게 했다.

성형 부위에 대해서는 쌍꺼풀과 코를 언급했다. 특히 쌍꺼풀 수술에 대해서는 “네 번 한 것 같다. 그냥 심심하면 가서 했다”고 솔직하게 고백했다. 이어 “예쁜 얼굴을 유지하고 더 예뻐지고 싶은 욕심이었다”라면서도 코 수술에 대해서는 “하자마자 뺐다. 나와 전혀 어울리지 않았다”라고 회상했다.

사진=유튜브 ‘황정음’ 캡처
사진=유튜브 ‘황정음’ 캡처


당시의 일화를 떠올리며 그는 “엄마가 꼴 보기 싫다고 방에서 나오지 말라고 했다. 진짜 우울해서 방에서 안 나갔다”며 배우로 전향한 후 불안한 마음을 성형으로 채우려 한 것 같다고 고백해 안타까움을 자아냈다. 그러면서 앞으로는 성형 수술을 절대 하지 않을 계획이라는 단호한 입장을 전했다.

한편, 지난 2002년 그룹 ‘슈가’로 데뷔한 황정음은 2004년 팀을 탈퇴한 뒤 배우로 전향해 활동했다.

강경민 기자
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