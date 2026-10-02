“뮤비 찍다가 눈 맞았다”…탑♥나나 열애, 데이트 딱 걸렸다 [포착]

구교환, ♥이옥섭과 13년째 연애인 줄 알았는데…이미 부부였다

배우 구교환과 이옥섭 감독이 4년 전 혼인신고를 마치고 법적 부부가 된 사실이 뒤늦게 알려졌다. 1일 엑스포츠뉴스에 따르면 두 사람은 지난 2022년 혼인신고를 했다. 별도의 결혼식은 올리지 않았으며, 현재도 결혼식을 치를 계획은 없는 것으로 전해졌다. 구교환과 이옥섭은 2013년부터 교제해 2020년 열애 사실을 공개했다. 영화계 대표 장수 커플로 꼽히며 13년째 연애 중인 것으로 알려졌지만, 열애 공개 2년 뒤 이미 부부의 연을 맺은 것이다. 서울예대 동문인 두 사람은 오랜 시간 창작 동료로도 호흡을 맞춰 왔다. ‘4학년 보경…