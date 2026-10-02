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장원영, 파리의 낮과 밤…“낮에도 밤에도 빛이나” [SNS★샷]

입력 :2026-10-02 11:28:02
수정 :2026-10-02 11:28:02
사진=장원영 인스타그램 캡처
사진=장원영 인스타그램 캡처


그룹 ‘아이브’ 멤버 장원영이 프랑스 파리에서 눈부신 비주얼을 뽐내며 글로벌 팬들의 시선을 사로잡았다.

장원영은 최근 자신의 인스타그램에 파리에서 촬영한 여러 장의 근황 사진을 공개했다. 공개된 사진에는 파리 패션위크 일정 참석차 방문한 현지에서의 모습이 담겼다.

낮과 밤을 가리지 않는 그의 완벽한 비주얼이 감탄을 자아내게 한다.

그는 햇빛이 내리쬐는 야외에서 레이스 소재의 시스루 의상을 착용하고 가녀린 실루엣을 드러내며 완벽한 몸매를 자랑했다.

사진=장원영 인스타그램 캡처
사진=장원영 인스타그램 캡처


사진=장원영 인스타그램 캡처
사진=장원영 인스타그램 캡처


사진=장원영 인스타그램 캡처
사진=장원영 인스타그램 캡처


밤에는 반짝이는 소재의 세련된 블랙 미니 드레스를 완벽하게 소화한 채 파리의 고풍스러운 풍경을 즐겼다. 마치 로맨틱 영화 속 주인공 같은 눈부신 아지를 발산했다. 사진을 본 누리꾼들은 “공주님이다”, “파리에서도 미모 폭발”, “밤인데도 혼자만 빛이 난” 등 뜨거운 반응을 보였다.

한편, 장원영이 속한 그룹 ‘아이브’는 오는 26일 컴백을 앞두고 있다. 아이브는 19일 새 앨범의 타이틀곡 ‘룩스 캔 킬(Looks Can Kill)’을 선공개하며 본격적인 컴백에 나설 예정이다.

강경민 기자
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