“오랜만” 김다현, ‘심수봉 공개 저격’ 논란 후 공식 행사 근황

사진=김다현 인스타그램 캡처

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심수봉, 김다현. 유튜브 화면 캡처

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가수 김다현이 선배 가수 심수봉의 공개 저격 논란을 딛고 밝은 미소와 함께 활발한 공식 활동 재개 근황을 전했다.지난 1일 김다현은 자신의 인스타그램에 “오랜만에 조금 삐뚤한 5:5 가르마”라는 글을 남기며 팬들에게 반가운 안부를 전했다.이어 2일에는 ‘논산 세계딸기 산업엑스포’ 홍보대사 위촉식에 참석한 현장 사진을 공개했다. 사진 속 그는 싱그러운 딸기를 손에 든 채 “놀러 오세요”라며 적극적인 홍보 요정으로 활약해 논란을 털어내고 성숙한 태도로 활동을 이어가고 있다.앞서 두 사람을 둘러싼 논란은 지난달 20일 전북 진안군에서 개최된 ‘진안고원 트로트 페스티벌’ 무대에서 비롯됐다.당시 무대에 오른 심수봉은 앞 순서로 공연을 마친 김다현을 향해 “지금 내 머리를 어지럽게 만들었다. 젊은 아가씨가 노래가 뭔지, 삶이 뭔지도 모르는 것 같다. 내 앞에 저 선수 앞으로 내보내지 말아 달라”며 공개적으로 저격해 논란이 됐다. 그는 그 자리에서 “노래라는 건 그렇게 함부로 하는 게 아니다. 인생 경험도 해보고 고생도 해봐야 한다”고 말하며 비판을 이어갔다.이후 파장이 커지자 심수봉은 “모두가 웃고 즐겨야 할 트로트 축제 현장에서 적절치 않은 상식을 벗어난 발언을 한 점에 대해 입이 열 개라도 할 말이 없다”며 고개를 숙였다. 그러면서 “당시 앞 순서 가수가 정확히 누구인지 인지하지 못했고 특정인을 망신 주기 위한 의도는 절대 아니었다”며 “어른으로서 후배의 마음에 상처를 준 점은 명백한 잘못”이라고 공식 사과했다.이에 김다현은 소셜미디어(SNS)를 통해 “심수봉 선생님과 직접 통화했다. 선생님께서 먼저 따뜻한 사과의 말씀과 함께 진심 어린 격려와 위로를 건네주셨다”고 밝히며 논란을 일단락시켰다.강경민 기자