기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

무대 즐겼는데…8살 걸그룹 연습생 갑작스러운 사망 소식

입력 :2026-10-05 07:15:07
수정 :2026-10-05 07:15:07
히라타 루나 인스타그램
히라타 루나 인스타그램


일본에서 아이돌을 꿈꾸며 활동하던 8세 소녀가 갑작스럽게 세상을 떠났다는 소식이 전해졌다.

3일(현지시간) 미국 연예매체 TMZ 등에 따르면 일본 걸그룹 프로젝트 ‘DIANNA Project(디아나 프로젝트)’ 연습생이자 아역 가수로 활동한 히라타 루나(8)가 지난달 25일 사망했다.

소속사 측은 공식 SNS를 통해 루나의 사망 소식을 알리며 사인이 인플루엔자에 따른 심근염이었다고 밝혔다. 유족의 사생활을 존중해 달라는 당부와 함께 그동안 루나를 응원해 준 팬들과 관계자들에게 감사의 뜻도 전했다.

더욱 안타까움을 자아낸 것은 루나가 세상을 떠나기 불과 닷새 전까지 무대에 올랐다는 점이다.

루나는 지난달 20일 공연을 마친 뒤 SNS에 “오늘도 감사합니다. 정말 즐거웠어요”라는 짧은 인사를 남겼다. 이 글은 결과적으로 팬들에게 전한 마지막 공연 소감이 됐다.

루나의 가족 역시 공식 계정을 통해 생전 고인과 함께했던 동료와 팬, 소속사 관계자들에게 감사 인사를 전했다.

유족은 루나가 8년이라는 짧은 생애 가운데 약 3분의 1을 아이돌 활동과 함께했다며, 앞으로도 팬들의 기억 속에 ‘영원한 아이돌’로 남기를 바란다는 뜻을 전했다.

어린 나이부터 무대에 올라 꿈을 키워 온 루나의 갑작스러운 비보에 팬들의 추모가 이어지고 있다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
히라타 루나의 사망 원인은 무엇인가요?
인기기사
김유정, 시선 강탈 ‘싱그러운 미소’
사나, 블랙 드레스로 완성한 우아한 자태
‘베스트 팝’ 블핑 리사, 美 MTV VMA서 수상
‘베스트 팝’ 트로피 들어 올린 블랙핑크 리사
“한국 떠났습니다”…톱모델 장윤주, 3년 고민 끝에 결국

“한국 떠났습니다”…톱모델 장윤주, 3년 고민 끝에 결국
‘1박 2일’ 문세윤, 먹튀 논란 터졌다…김종민 “고소하겠습니다” 충격

‘1박 2일’ 문세윤, 먹튀 논란 터졌다…김종민 “고소하겠습니다” 충격
울산바위 배경으로 사진 찍으려던 70대, 미끄러져 추락사

울산바위 배경으로 사진 찍으려던 70대, 미끄러져 추락사
평소처럼 출근한 교사, 갑자기 ‘1억 4000만원’ 받았다…학생들 난리 난 이유

평소처럼 출근한 교사, 갑자기 ‘1억 4000만원’ 받았다…학생들 난리 난 이유
“변기에 대변 가득, 사람 모여들었는데”…‘20억 대박’ 복권 1등 당첨됐다

“변기에 대변 가득, 사람 모여들었는데”…‘20억 대박’ 복권 1등 당첨됐다
오키나와 호텔서 30대 여성 숨져…미 해병대원 강도살인 혐의 체포

오키나와 호텔서 30대 여성 숨져…미 해병대원 강도살인 혐의 체포
“생일날 12시간 암수술, 마취 깨보니 이렇게 해놨네요” …뜻밖의 감동 사연

“생일날 12시간 암수술, 마취 깨보니 이렇게 해놨네요” …뜻밖의 감동 사연
“밤에 부캉이 좀 괴롭히지 마세요” 손전등에 대형랜턴까지 비춰 논란

“밤에 부캉이 좀 괴롭히지 마세요” 손전등에 대형랜턴까지 비춰 논란
AI로 지인능욕·성착취물 만들어 뿌린 ‘그놈’, 동대문서 현직 경찰이었다

AI로 지인능욕·성착취물 만들어 뿌린 ‘그놈’, 동대문서 현직 경찰이었다
인기 클릭
Weekly Best

  1. 아이유 “무겁지만 언젠가 해야할 얘기” 장문의 글 남겨

    아이유 “무겁지만 언젠가 해야할 얘기” 장문의 글 남겨

  2. 장재인, ‘노브라’ 지적에 “뭐 어때, 시원하게 살아” 당당

    장재인, ‘노브라’ 지적에 “뭐 어때, 시원하게 살아” 당당

  3. ‘故최진실 딸’ 최준희, 안타까운 근황 “불안에 발발 떨고 속상해 눈물”

    ‘故최진실 딸’ 최준희, 안타까운 근황 “불안에 발발 떨고 속상해 눈물”

  4. 같이 여행 다니더니…노홍철, 최근 의사 여자친구와 결별

    같이 여행 다니더니…노홍철, 최근 의사 여자친구와 결별

  5. “뮤비 찍다가 눈 맞았다”…탑♥나나 열애, 데이트 딱 걸렸다

    “뮤비 찍다가 눈 맞았다”…탑♥나나 열애, 데이트 딱 걸렸다
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘베스트 팝’ 블핑 리사, 美 MTV VMA서 수상

‘베스트 팝’ 블핑 리사, 美 MTV VMA서 수상

블랙핑크 리사가 27일(현지 시간) 미 캘리포니아주 로스앤젤레스의 피코크 극장에서 열린 2026 MTV 비디오 뮤직 어워즈(MTV VM
스타들의 화려한 레드카펫 ‘시선 강탈’

스타들의 화려한 레드카펫 ‘시선 강탈’

넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘괴물: 리지 보든 이야기’(Monster: The Lizzie Borden Story)의 시사회가 16일(현