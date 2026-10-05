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“가게에 전원주 떴다”…남성 손님과 손잡고 춤추는 모습 ‘포착’

입력 :2026-10-05 07:32:10
수정 :2026-10-05 07:32:10
A씨 인스타그램
A씨 인스타그램


유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’
유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’


배우 전원주가 청주의 한 업소에서 손님과 춤을 추며 흥겨운 시간을 보내는 모습이 공개됐다.

유튜버 A씨는 지난 4일 자신의 SNS에 “지금 우리 가게 전원주 선생님 떴음”이라는 글과 함께 여러 짧은 영상을 올렸다.

A씨는 “전원주 선생님과 개인적으로 잘 안다”며 “청주에 와 있는지도 몰랐는데 갑자기 가게에 오셨다”고 설명했다. 이어 과거 후배의 결혼식 때 전원주를 연결해 준 인연이 있다며 친분을 소개했다.

영상에는 전원주가 자신을 알아본 남성 손님과 손을 맞잡고 웃으며 춤추는 모습이 담겼다. A씨는 “본인을 알아본 손님께 팬 서비스”라며 “역시 프로”라고 덧붙였다.

직원이 전원주에게 “왜 이렇게 전원주를 닮았냐”고 묻자, 전원주가 “내가 전원주 닮았다는 소리 많이 들어요”라고 답했다는 일화도 전했다.

영상을 본 네티즌들은 “진짜 전원주네” “상상도 못했다” “신나 보인다” 등의 반응을 보였다.

전원주는 최근 사미자의 유튜브 채널 ‘오미자 말고 사미자’에 출연해 자신의 유튜브 채널 제작진과 출연료를 두고 이견이 있었다고 밝혔다.

당시 그는 “출연료를 좀 올리자고 했더니 제작진이 그만두겠다고 했다”며 “이제 너무 돈을 따지면 안 되겠다”고 말했다. 앞서 제작진의 하차 소식으로 건강 이상설이 제기됐으나, 소속사 측은 건강과 무관한 계약 문제라고 설명했다.

1939년생인 전원주는 1963년 동아방송 공채 성우로 데뷔했으며, 방송과 유튜브를 통해 활동을 이어가고 있다.

온라인뉴스
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