기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

구준엽 맞아? 몰라보게 변한 모습…여전히 서희원 묘소에

입력 :2026-10-07 07:01:22
수정 :2026-10-07 07:01:22
서희제 인스타그램
서희제 인스타그램


가수 구준엽이 아내 고(故) 서희원의 묘소에서 처제 서희제와 함께한 근황이 공개됐다.

서희제는 자신의 인스타그램에 48번째 생일을 맞아 언니 서희원의 묘소를 찾은 사진을 올렸다.

사진에는 구준엽과 서희제가 묘소 앞에 나란히 앉아 있는 모습이 담겼다. 주변에는 분홍빛 장미와 백합 등 꽃이 놓였고, 테이블에는 케이크와 음식, 샴페인이 준비됐다.

검은 재킷에 분홍색 티셔츠를 입은 구준엽은 이전보다 야윈 모습이었다. 앞서 아내와 사별한 뒤 체중이 10kg 이상 줄었다는 소식이 전해진 바 있다.

서희제는 생일을 언니와 함께 보내기 위해 서희원이 좋아하던 샴페인과 케이크를 가져왔다고 밝혔다. 묘소 옆에 앉아 이야기를 나누며 언니를 얼마나 그리워하는지 전했다고도 했다.

방문 당시 강한 비바람이 불었다는 서희제는 궂은 날씨에도 언니를 떠올렸다. 또 내년이면 자신이 언니보다 나이가 많아진다며 먼저 세상을 떠난 언니를 향한 그리움을 드러냈다.

서희원은 지난해 2월 일본 여행 중 급성 폐렴으로 세상을 떠났다. 구준엽은 이후 대만에 머물며 아내가 안치된 진바오산 묘소를 꾸준히 찾고 있는 것으로 알려졌다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
서희원이 세상을 떠난 원인은 무엇인가?
인기기사
김민하, ‘고혹적 미소’ 부산국제영화제 출격
‘독보적 각선미’ 블핑 리사
김유정, 시선 강탈 ‘싱그러운 미소’
47살 김종민, 아빠 된다 “1년간 ○○한 덕에…‘11살 연하’ 아내 임신 17주차”

47살 김종민, 아빠 된다 “1년간 ○○한 덕에…‘11살 연하’ 아내 임신 17주차”
이소라, ‘♥4년 열애’ 남자친구와 결별설…“요즘 뜸하더라”

이소라, ‘♥4년 열애’ 남자친구와 결별설…“요즘 뜸하더라”
87세 전원주 “미리 다 주면 효도 못 받아”…재산 절반만 증여했다

87세 전원주 “미리 다 주면 효도 못 받아”…재산 절반만 증여했다
산부인과서 진료받던 모습이…음란물 사이트에 유포됐다

산부인과서 진료받던 모습이…음란물 사이트에 유포됐다
버거킹, ‘유해진 모델’ 광고 종료…게시물 ‘싹 다’ 내리고 전한 말

버거킹, ‘유해진 모델’ 광고 종료…게시물 ‘싹 다’ 내리고 전한 말
“신변 위협” 유해진, 일정 줄취소… ‘암살자(들)’ 논란에 ‘왕사남’ 시상식도 불참

“신변 위협” 유해진, 일정 줄취소… ‘암살자(들)’ 논란에 ‘왕사남’ 시상식도 불참
“음식 이름이 ‘피떡갈비’?” 광주 술집 메뉴에 ‘발칵’…“의미 몰랐다” 해명했지만

“음식 이름이 ‘피떡갈비’?” 광주 술집 메뉴에 ‘발칵’…“의미 몰랐다” 해명했지만
“유도대표팀 대체 왜 이러나”…‘계체 실격’ 이어 이번엔 ‘밥 먹다가’ 세계선수권 비행기

“유도대표팀 대체 왜 이러나”…‘계체 실격’ 이어 이번엔 ‘밥 먹다가’ 세계선수권 비행기

횡단보도서 50대 모친 폭행…20대 아들 “내 말 안 들어줘서”

횡단보도서 50대 모친 폭행…20대 아들 “내 말 안 들어줘서”
인기 클릭
Weekly Best

  1. 같이 여행 다니더니…노홍철, 최근 의사 여자친구와 결별

    같이 여행 다니더니…노홍철, 최근 의사 여자친구와 결별

  2. ‘故최진실 딸’ 최준희, 안타까운 근황 “불안에 발발 떨고 속상해 눈물”

    ‘故최진실 딸’ 최준희, 안타까운 근황 “불안에 발발 떨고 속상해 눈물”

  3. “한국 떠났습니다”…톱모델 장윤주, 3년 고민 끝에 결국

    “한국 떠났습니다”…톱모델 장윤주, 3년 고민 끝에 결국

  4. “뮤비 찍다가 눈 맞았다”…탑♥나나 열애, 데이트 딱 걸렸다

    “뮤비 찍다가 눈 맞았다”…탑♥나나 열애, 데이트 딱 걸렸다

  5. 재일교포 남편과 이혼한 김연자…‘1000억’ 못 받았다

    재일교포 남편과 이혼한 김연자…‘1000억’ 못 받았다
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘베스트 팝’ 블핑 리사, 美 MTV VMA서 수상

‘베스트 팝’ 블핑 리사, 美 MTV VMA서 수상

블랙핑크 리사가 27일(현지 시간) 미 캘리포니아주 로스앤젤레스의 피코크 극장에서 열린 2026 MTV 비디오 뮤직 어워즈(MTV VM
스타들의 화려한 레드카펫 ‘시선 강탈’

스타들의 화려한 레드카펫 ‘시선 강탈’

넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘괴물: 리지 보든 이야기’(Monster: The Lizzie Borden Story)의 시사회가 16일(현