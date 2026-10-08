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변요한♥티파니영, 결혼 8개월 만에…기쁜 소식 전해졌다

입력 :2026-10-08 14:10:11
수정 :2026-10-08 14:10:11
배우 변요한(왼쪽)과 그룹 소녀시대의 티파니 영. 변요한 인스타그램 캡처
배우 변요한(왼쪽)과 그룹 소녀시대의 티파니 영. 변요한 인스타그램 캡처


배우 변요한과 가수 겸 배우 티파니 영 부부가 결혼 후 처음으로 공식석상에 함께 선다.

두 사람은 오는 11월 14일부터 15일까지 서울 구로구 고척스카이돔에서 열리는 ‘MMA 2026’(멜론뮤직어워드)에 시상자로 참석할 예정이다.

변요한과 티파니 영이 부부가 된 이후 공식 행사에 동반 참석하는 것은 이번이 처음이다.

두 사람은 2024년 디즈니+ 시리즈 ‘삼식이 삼촌’에 함께 출연하며 인연을 맺었다. 지난해 12월 열애를 인정했으며, 올해 2월 혼인신고를 마치고 법적 부부가 됐다.

결혼 후에도 각자의 분야에서 활발하게 활동하고 있다. 변요한은 지난 9월 23일 개봉한 영화 ‘타짜: 벨제붑의 노래’에서 주인공 장태영 역을 맡았다. 해당 영화는 개봉 8일 만에 누적 관객 100만명을 돌파했다.

티파니 영은 지난 8월 첫 정규 앨범 ‘Edge Of Calm’(엣지 오브 캄)을 발매하며 솔로 가수로 활동을 이어갔다. 뮤지컬 ‘유미의 세포들’에서는 주인공 유미 역으로 무대에 올랐다.

한편 올해 MMA는 ‘K-POP CONNECT: The New Pulse’를 슬로건으로 내걸었다. 에이티즈, NCT 127, NCT DREAM, 라이즈, 투어스, 아일릿 등 다양한 K팝 아티스트들이 출연할 예정이다.

온라인뉴스부
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