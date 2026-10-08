[포토] 김고은 ‘사랑스러운 꽃받침’

구준엽 맞아? 몰라보게 변한 모습…여전히 서희원 묘소에

가수 구준엽이 아내 고(故) 서희원의 묘소에서 처제 서희제와 함께한 근황이 공개됐다. 서희제는 자신의 인스타그램에 48번째 생일을 맞아 언니 서희원의 묘소를 찾은 사진을 올렸다. 사진에는 구준엽과 서희제가 묘소 앞에 나란히 앉아 있는 모습이 담겼다. 주변에는 분홍빛 장미와 백합 등 꽃이 놓였고, 테이블에는 케이크와 음식, 샴페인이 준비됐다. 검은 재킷에 분홍색 티셔츠를 입은 구준엽은 이전보다 야윈 모습이었다. 앞서 아내와 사별한 뒤 체중이 10kg 이상 줄었다는 소식이 전해진 바 있다. 서희제는 생일을 언니와 함께 보내기 위해 서…