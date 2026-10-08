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[포토] 김고은 ‘사랑스러운 꽃받침’
입력 :2026-10-08 17:09:52
수정 :2026-10-08 17:09:52
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8일 부산 해운대구 우동 신세계 백화점 센텀시티에서는 제31회 부산국제영화제 ‘액터스 하우스: 김고은’이 진행됐다.
‘액터스 하우스’는 연기력과 스타성을 겸비한 동시대 대표 배우들이 자신의 연기와 작품에 관해 솔직하고 깊이 있는 이야기를 들려주는 자리다. 김고은은 ‘쓸쓸하고 찬란하神-도깨비’(2016~2017) ‘유미의 세포들’ 시즌 1~3(2021·2022·2026) ‘자백의 대가’(2025) ‘은중과 상연’(2025) 등 시리즈와 ‘은교’(2012) ‘영웅’(2022) ‘파묘’(2024) ‘대도시의 사랑법’(2024) 등 영화에 출연했다.
온라인뉴스부
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