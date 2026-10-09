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[포토] 장원영, ‘치명적 비주얼’ 컴백 카운트다운

입력 :2026-10-09 10:16:49
수정 :2026-10-09 10:25:05
사진=장원영 SNS 캡처
사진=장원영 SNS 캡처


사진=장원영 SNS 캡처
사진=장원영 SNS 캡처


아이브(IVE) 장원영이 독보적인 아우라로 근황을 전했다.

사진=장원영 SNS 캡처
사진=장원영 SNS 캡처


사진=장원영 SNS 캡처
사진=장원영 SNS 캡처


장원영은 최근 개인 SNS를 통해 “my place, my peace”라는 멘트와 함께 감각적인 근황 사진 여러 장을 게재했다. 사진 속 그는 모던한 그레이 셋업 룩에 자연스럽게 떨어지는 브라운 헤어, 여기에 커다란 화이트 리본 포인트로 마치 현실판 인형을 연상시키는 압도적 미모를 과시했다. 특히 붉은 소파에 살포시 누워 깜찍하게 윙크를 던지는 포즈로 국보급 매력을 유감없이 드러냈다.

사진=장원영 SNS 캡처
사진=장원영 SNS 캡처


한편, 장원영이 속한 아이브는 새 EP ‘Looks Can Kill’ 발매를 앞두고 ‘GIRL HERO’ 콘셉트 포토 등을 연이어 공개하며 기대감을 끌어올리고 있다. 오는 10월 19일 선공개곡을 발표한 뒤, 10월 26일 새 EP로 본격 컴백한다.

온라인뉴스부
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