기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

‘결혼 12년차’ 김윤주♥권정열 “아이 갖지 않는 이유” 솔직 고백

입력 :2026-10-11 07:23:42
수정 :2026-10-11 07:23:42
밴드 옥상달빛 김윤주가 남편인 가수 십센치(10CM) 권정열과 자녀를 갖지 않은 이유에 대해 언급했다. 카카오뱅크 유튜브 채널 캡처
밴드 옥상달빛 김윤주가 남편인 가수 십센치(10CM) 권정열과 자녀를 갖지 않은 이유에 대해 언급했다. 카카오뱅크 유튜브 채널 캡처


밴드 옥상달빛 김윤주가 남편인 가수 십센치(10CM) 권정열과 자녀를 갖지 않은 이유에 대해 언급했다.

지난 8일 김윤주는 카카오뱅크 유튜브 콘텐츠 ‘돈키타카’에 출연해 결혼 생활과 자녀 계획에 관한 이야기를 나눴다.

이날 김윤주는 “저는 원래도 아기를 좋아한다. 지금 조카들도 너무 좋다”며 “조카들이 저랑 되게 닮았다. 그래서 사람들이 제가 두 명을 낳은 줄 안다”고 말했다.

이어 “뭘 검색하면 ‘김윤주는 아이를 두 명 낳고 쉬고 있다’고 나온다”며 “조금만 닮아도 보면서 좋은데 내 아기를 낳으면 저랑 정열씨랑 정말 잘 키울 것 같다는 생각이 든다. 너무 좋아하니까. 그런데 ‘괜찮나? 늦지 않았나?’ 싶다”고 털어놨다.

그는 “아이를 낳아야 한다거나 낳지 말아야 한다는 생각을 깊게 해보지 않았다”며 “서른한살에 결혼해 하루하루 살다 보니 마흔이 넘었다”고 했다.

이어 “어느 정도 돈을 모아야지 이런 것도 있었을 거다”라고 현실적인 이유도 전했다.

밴드 옥상달빛 김윤주가 남편인 가수 십센치(10CM) 권정열과 자녀를 갖지 않은 이유에 대해 언급했다. 카카오뱅크 유튜브 채널 캡처
밴드 옥상달빛 김윤주가 남편인 가수 십센치(10CM) 권정열과 자녀를 갖지 않은 이유에 대해 언급했다. 카카오뱅크 유튜브 채널 캡처


특히 남편의 음악 활동을 배려한 점도 짚었다. 김윤주는 “남편의 일에 영향을 주고 싶지 않았다”고 고백했다.

그는 “노래가 사랑 이야기에서 인생 이야기로 바뀌는 게 십센치에게는 어울리지 않을 수 있겠다고 생각했다”고 전했다.

또한 “아이가 있었다면 예민해져서 부부싸움을 했을 텐데, 둘이 살다 보니 서로 타협하며 싸우지 않고 지낸다”고 밝히기도 했다.

옥상달빛 김윤주·십센치(10CM) 권정열 부부. SNS 캡처
옥상달빛 김윤주·십센치(10CM) 권정열 부부. SNS 캡처


이날 김윤주는 결혼에 대한 생각도 전했다. 그는 “상대를 잘 만난다면 저는 결혼을 추천하는 편”이라고 밝혔다.

특히 결혼이 두 사람에게 부여하는 책임감을 강조했다. 연애 중에는 감정이 변하면 관계를 끝낼 수 있지만, 결혼한 뒤에는 서로에 대한 책임감이 관계를 유지하는 이유가 될 수 있다는 것이다.

김윤주는 “그 제약으로 좀 묶어놓는 게 좋지는 않을 수 있지만 어느 정도의 책임감이 살면서 필요하지는 않을까?”라며 결혼이라는 제도가 관계를 이어가는 데 도움이 될 수 있다는 생각을 전했다.

한편 김윤주와 권정열은 2년간의 열애 끝에 2014년 결혼했다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
김윤주가 자녀를 갖지 않은 이유에 남편의 음악 활동 배려가 포함되는가?
인기기사
김고은 ‘사랑스러운 꽃받침’
리사, ‘인간 장미꽃’ 치명적 비주얼
스타들의 눈부신 레드카펫
류필립, ‘17살 연상’ 미나 떠나 미국 갔다 “스트레스 많이 받아” 무슨 일?

류필립, ‘17살 연상’ 미나 떠나 미국 갔다 “스트레스 많이 받아” 무슨 일?
“홍상수, 어떤 여성 사랑하던 남자에서 아버지로” 김민희와 관계 언급한 권해효

“홍상수, 어떤 여성 사랑하던 남자에서 아버지로” 김민희와 관계 언급한 권해효
‘강제추행’ 유재환 “생활고 시달려…저 역시 일관된 진술” 호소했지만 벌금 500만원 확정

‘강제추행’ 유재환 “생활고 시달려…저 역시 일관된 진술” 호소했지만 벌금 500만원 확정
20대 여대생 흉기로 찌르고 해외 도주한 영국인…9일 만에 검거

20대 여대생 흉기로 찌르고 해외 도주한 영국인…9일 만에 검거
(영상)“카페서 넙죽” 큰절 올린 초등생들…직원 “작당모의하는 것 들어”

(영상)“카페서 넙죽” 큰절 올린 초등생들…직원 “작당모의하는 것 들어”
정우성, ‘절친’ 이정재와 동행 끝났나…함께 세운 회사 이사직 사임

정우성, ‘절친’ 이정재와 동행 끝났나…함께 세운 회사 이사직 사임
‘가슴 가려워’ 병원갔더니 “세제 바꿔라?”…결국 ‘이 암’ 진단받은 30대女, 죽음 준비

‘가슴 가려워’ 병원갔더니 “세제 바꿔라?”…결국 ‘이 암’ 진단받은 30대女, 죽음 준비
마케팅 논란에 밀린 스타벅스, 5개월 만에 결제액 1위 탈환

마케팅 논란에 밀린 스타벅스, 5개월 만에 결제액 1위 탈환
‘암살자(들)’, 논란 속 300만 눈앞…한글날 연휴 첫날 16만 관객

‘암살자(들)’, 논란 속 300만 눈앞…한글날 연휴 첫날 16만 관객
인기 클릭
Weekly Best

  1. 탑, ♥나나와 열애 인정하자마자…‘씁쓸한 소식’ 전했다

    탑, ♥나나와 열애 인정하자마자…‘씁쓸한 소식’ 전했다

  2. 송혜교, 강동원 품에 꼭 안긴 모습 ‘포착’…무슨 사이길래

    송혜교, 강동원 품에 꼭 안긴 모습 ‘포착’…무슨 사이길래

  3. 구준엽 맞아? 몰라보게 변한 모습…여전히 서희원 묘소에

    구준엽 맞아? 몰라보게 변한 모습…여전히 서희원 묘소에

  4. “이미 2년 전 이혼”…6살 연하 미스코리아와 결혼한 개그맨 ‘충격 고백’

    “이미 2년 전 이혼”…6살 연하 미스코리아와 결혼한 개그맨 ‘충격 고백’

  5. 아이유를 화장실로 데려가 때렸다? 서인영 “안 친했다” 직접 밝힌 해명은

    아이유를 화장실로 데려가 때렸다? 서인영 “안 친했다” 직접 밝힌 해명은
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
스타들의 눈부신 레드카펫

스타들의 눈부신 레드카펫

영화 ‘이성과 감성’(Sense and Sensibility)의 미국 로스앤젤레스 시사회가 7일(현지시간) 열렸다.이날 시사회는 미국
‘베스트 팝’ 블핑 리사, 美 MTV VMA서 수상

‘베스트 팝’ 블핑 리사, 美 MTV VMA서 수상

블랙핑크 리사가 27일(현지 시간) 미 캘리포니아주 로스앤젤레스의 피코크 극장에서 열린 2026 MTV 비디오 뮤직 어워즈(MTV VM