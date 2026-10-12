기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

[포토] 김혜수, 변함없는 동안 미모

입력 :2026-10-12 14:39:32
수정 :2026-10-12 14:39:32
이전 기사이미지
다음 기사이미지
1/ 5
김혜수 SNS
김혜수 SNS
김혜수 SNS
김혜수 SNS
김혜수 SNS
김혜수 SNS
김혜수 SNS
김혜수 SNS
김혜수 SNS
김혜수 SNS




배우 김혜수가 이탈리아에서 여유로운 휴가를 즐기는 근황을 공개해 눈길을 끌었다.

김혜수는 지난 11일 자신의 SNS를 통해 이탈리아 여행 중 촬영한 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 김혜수는 아름다운 이탈리아의 야경을 배경으로 야외 수영장에서 포즈를 취하고 있다. 맑고 깨끗한 피부와 변함없는 미모가 시선을 사로잡는다. 50대라는 나이가 믿기지 않을 만큼 세련된 분위기와 자연스러운 매력이 돋보인다.

또 다른 사진에서 김혜수는 분홍색 원피스에 니트를 매치하고 선글라스와 모자를 착용한 채 여유로운 시간을 보내고 있다. 편안하고 수수한 스타일에도 특유의 우아한 분위기와 남다른 존재감이 고스란히 드러나 감탄을 자아낸다.

탄탄한 연기력과 독보적인 존재감으로 사랑받아 온 김혜수. 작품 속 카리스마 넘치는 모습과는 또 다른 일상 속 여유로운 매력이 팬들의 관심을 모으고 있다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
김혜수가 휴가 중인 국가는 어디인가?
인기기사
런던영화제 빛낸 스타들
김고은 ‘사랑스러운 꽃받침’
리사, ‘인간 장미꽃’ 치명적 비주얼
추성훈 “사랑하던 분, 생 마감” 충격…SNS 활동 중단

추성훈 “사랑하던 분, 생 마감” 충격…SNS 활동 중단
성폭행 의혹에 이혼까지…김건모, 드디어 ‘기쁜 소식’ 전했다

성폭행 의혹에 이혼까지…김건모, 드디어 ‘기쁜 소식’ 전했다
정보석 ‘머슬마니아’ 출신 아들 공개…“너무 멋있다” 감탄

정보석 ‘머슬마니아’ 출신 아들 공개…“너무 멋있다” 감탄
결혼식장서 “李, 재판받아라” 외친 신랑·신부…하객들은 “윤 어게인” 떼창

결혼식장서 “李, 재판받아라” 외친 신랑·신부…하객들은 “윤 어게인” 떼창
‘방송 하차’ 조세호 뜸하더니… 여자 목소리·사생활 근황 “비상비상”

‘방송 하차’ 조세호 뜸하더니… 여자 목소리·사생활 근황 “비상비상”
‘55세 미혼’ 김승수, 16년간 여자 안 만나 남성성 문제?… 남성 호르몬 결과는

‘55세 미혼’ 김승수, 16년간 여자 안 만나 남성성 문제?… 남성 호르몬 결과는
‘마약 실형’ 돈스파이크, 로또 당첨됐다…“대박 사건”

‘마약 실형’ 돈스파이크, 로또 당첨됐다…“대박 사건”
“좋아요” 유부남 마동석 홀린 잘록허리 17살 연하女 정체 알고보니…‘인간 복숭아’

“좋아요” 유부남 마동석 홀린 잘록허리 17살 연하女 정체 알고보니…‘인간 복숭아’
무인매장서 냉동고 전원 뽑고 휴대폰 충전한 女…“아이스크림 다 녹았다” 업주 ‘분통’

무인매장서 냉동고 전원 뽑고 휴대폰 충전한 女…“아이스크림 다 녹았다” 업주 ‘분통’
인기 클릭
Weekly Best

  1. 탑, ♥나나와 열애 인정하자마자…‘씁쓸한 소식’ 전했다

    탑, ♥나나와 열애 인정하자마자…‘씁쓸한 소식’ 전했다

  2. 송혜교, 강동원 품에 꼭 안긴 모습 ‘포착’…무슨 사이길래

    송혜교, 강동원 품에 꼭 안긴 모습 ‘포착’…무슨 사이길래

  3. 구준엽 맞아? 몰라보게 변한 모습…여전히 서희원 묘소에

    구준엽 맞아? 몰라보게 변한 모습…여전히 서희원 묘소에

  4. “팬티 절반 이상 흘러내려”…‘놀토’서 아이돌 노출 사고

    “팬티 절반 이상 흘러내려”…‘놀토’서 아이돌 노출 사고

  5. “이미 2년 전 이혼”…6살 연하 미스코리아와 결혼한 개그맨 ‘충격 고백’

    “이미 2년 전 이혼”…6살 연하 미스코리아와 결혼한 개그맨 ‘충격 고백’
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
런던영화제 빛낸 스타들

런던영화제 빛낸 스타들

영화배우 등 스타들이 11일(현지시간) 영국 런던에서 열린 런던영화제 기간 중 영화 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.세계 각국의 영
스타들의 눈부신 레드카펫

스타들의 눈부신 레드카펫

영화 ‘이성과 감성’(Sense and Sensibility)의 미국 로스앤젤레스 시사회가 7일(현지시간) 열렸다.이날 시사회는 미국